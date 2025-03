El SUP se personará contra el conductor ebrio que hirió a dos policías en Son Gotleu, en Palma

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado que se personará en la causa como acusación particular contra el conductor ebrio que el pasado domingo atacó a dos policías, que resultaron heridos, tras ser interceptado cuando circulaba por la barriada de Son Gotleu. Los dos agentes se encuentran en la actualidad de baja por las lesiones. El sindicato exigirá la máxima pena para el presunto agresor y reitera que "agredir a un policía no puede salir gratis".

Los hechos, según informa el SUP, ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, mientras los funcionarios patrullaban por la barriada de Son Gotleu. En un determinado momento observaron un vehículo que circulaba de forma temeraria y le dieron el algo. El conductor del automóvil, en lugar de seguir las indicaciones policiales, hizo todo lo contrario, embistió al vehículo policial para posteriormente darse a la fuga a gran velocidad. Durante la persecución que siguió, el fugitivo puso en serio peligro a peatones y a los mismos policías. Finalmente los agentes consiguieron paralizar el vehículo después de que se estrellara y causara daños en una decena de coches aparcados en la calle.

Esta persona, una vez parado el vehículo, en lugar de seguir las indicaciones de los policías, comenzó a correr huyendo de los agentes de la autoridad. Uno de los agentes le persiguió hasta darle alcance. De nuevo, este hombre, en lugar de deponer su actitud se abalanzó sobre el policía agrediéndole lanzándole puñetazos, patadas, llegando incluso a morderle, hsta que pudo ser reducido y detenido.

Tras realizar las distintas comprobaciones con Policía Local de Palma, este hombre dio positivo en el control de alcoholemia y se comprobó que carecía de permiso de conducir.

Los policías sufrieron diversas lesiones físicas y en la actuaidad se encuentran todavía de baja.

"Una vez más vemos como un impresentable agrede a un policía, pues bien, agredir a la policía no puede salir gratis", afirma el sindicato en un comunidado. "Por ese motivo, una vez más, anunciamos que nos personamos en la causa contra este agresor, exigiéndole la máxima condena penal y civil".

El SUP tiene un acuerdo suscrito con el abogado penalista Eduardo Luna, que ejercerá la acusación particular. "No vamos a consentir más agresiones a Policías, cuando todos miran hacia otro lado, nuestros Policías Nacionales siempre tienen al SUP", concluye el sindicato.