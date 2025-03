Víctor Martí, alcalde de Binissalem: "Los destrozos son enormes, como si hubiera pasado un tractor por encima del pueblo"

"Los destrozos son enormes, no solo en el polideportivo. Hay 25 o 30 casas que han sufrido grandes daños en tejados y ventanas, hubo coches que volaron, han caído postes eléctricos y telefónicos... fue como si hubieran pasado un tractor por encima del pueblo". Apenas 24 horas después de que fortísimas rachas de viento asociadas a la borrasca Jana barrieran la comarca de es Raiguer, el alcalde de Binissalem, Víctor Martí, realiza las primeras estimaciones, aún muy provisionales.

Los efectos más graves se produjeron en el polideportivo del pueblo, donde muchos de los paneles de aluminio de las paredes salieron volando. "Los daños no han sido aún cuantificados", comenta Martí, "pero superarán los 100.000 euros seguro". El pabellón está cerrado y no se sabe cuándo volverá a abrir. Las pistas de tenis, situadas junto al edificio, tampoco se pueden utilizar por motivos de seturidad. Al menos los campos de fútbol once y fútbol siete siguen abiertos.

Martí explica que han tomado la decisión de retirar definitivamente las paredes del pabellón del polideportivo, construido hace seis años y que costó386.000 euros, ya que en la última dana ya se desprendieron varios de estos paneles. Y ayer las paredes quedaron totalmente desmanteladas. "Parece que hay una corriente, porque es la segunda vez que nos pasa. Así que vamos a modificar el cerramiento, retiraremos los paneles metálicos de las paredes y dejaremos que el aire pueda correr".Esta mañana habían comenzado los trabajos para retirar los peneles desprendidos, aunque todavía se desconoce cuánto tiempo permanecerá cerrado el pabellón.

Víctor Martí, alcalde de Binissalem. / Manu Mielniezuk

Pero los daños no se limitaron al polideportivo. Numerosas casas, unas 25 o 30, según las primeras estimaciones, sufrieron grandes desperfectos. Muchas tejas volaron y golpearon contra los cristales de las ventanas y coches aparcados, hubo persianas que se desprendieron y cayeron numerosos postes de los tendidos eléctricos y telefónicos. El edificio de la escuela Robines sufrió también grandes daños.