El PP de Binissalem exige una partida urgente para reparar los daños del temporal

El Partido Popular de Binissalem ha reclamado hoy que el Ayuntamiento destine de manera urgente una partida presupuestaria específica para reparar los daños ocasionados por temporal que afectó al municipio este lunes. Entre los destrozos más destacados se encuentran los desperfectos en el pabellón municipal, una instalación que, según el PP, ya presentaba deficiencias estructurales que el equipo de gobierno se negó a reparar a pesar de las reiteradas peticiones de vecinos y asociaciones.

"La realidad es que llevábamos tiempo pidiendo actuaciones en el pabellón municipal porque su estado no era el adecuado. Sin embargo, el alcalde y la concejala ignoraron estas peticiones, alegando que los técnicos aseguraban que todo estaba bien, aunque no hay ningún informe escrito que lo confirme", ha denunciado Catalina Maria, portavoz del PP de Binissalem. "Ahora, ante esta desgracia, su única justificación es que el pabellón no está ubicado donde debería, en lugar de admitir su inacción", ha añadido.

El PP de Binissalem considera prioritario que se destinen recursos económicos inmediatos para reparar los desperfectos y garantizar la seguridad de las instalaciones municipales. "Es inaceptable que haya que llegar a una situación como esta para que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad. Ahora más que nunca, hace falta una respuesta contundente y efectiva", ha concluido la

portavoz popular.

Además, los populares han denunciado que, a estas alturas del año, el Ayuntamiento aún no ha presentado los presupuestos municipales para 2025. "No tenemos ningún documento sobre las cuentas municipales, lo que demuestra la falta de planificación y gestión del equipo de gobierno, formado por PSOE y UxB", ha señalado Catalina Maria. El PP ha advertido que este retraso supone un grave perjuicio para los vecinos, ya que impide realizar inversiones necesarias para el pueblo. "Durante medio año no se ha hecho ningún gasto estratégico, y ahora, con los daños causados por el cap de fibló, esta falta de presupuesto agravará aún más la situación", ha denunciado la portavoz.