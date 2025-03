Paula, dueña de un local afectado por el vendaval en Can Valero: "No podemos trabajar ni cerrar el negocio para que no nos roben"

Paula, dueña de un local de copas y de eventos Drink42 en Can Valero, siente que el vendaval que azotó el polígono el lunes la ha dejado en tierra de nadie. Las planchas de los tejados de las naves contiguas entraron en su establecimiento y han bloqueado la entrada cuando este estaba abierto. Teme que su negocio pueda ser saqueado por ladrones al no poder echar el cierre. "No podemos trabajar ni cerrarlo", se lamenta.

A lo largo de la mañana de este martes, Bombers de Palma se han elevado en una autoescalera para retirar algunos restos del tejado de las naves contiguas. Estas corrían riesgo de ser lanzadas de nuevo, en caso de registrarse una nueva rácha de viento. Buena parte de estas planchas bloquearon el acceso al establecimiento de copas colindante también con un centro escolar. Aquí hubo una inmensa fortuna de que el temporal solo provocara la rotura de un cristal en el colegio.

Dotaciones de Bombers de Palma se han encargado de restañar los destrozos del día después del desastre. Los trabajos se han concentrado en estas dos naves industriales colindantes al establecimiento Drink42. "Entraron casi hasta la cocina. Por suerte en esos momentos no había nadie".

"El pequeño huracán del lunes levantó el techo de unas naves y llegaron hasta aquí", (su local Drink42). "Rompieron todo el frente del negocio. Entró con mucha fuerza hasta casi la cocina. Estamos esperando que venga el perito. Queremos trabajar para poder cerrar la puerta para que no entren a robar. Estamos a la espera". Los bomberos sacaron todo lo que había encima del techo por precaución.

Los bomberos, por su parte, explicaron a Paula y a otros afectados de este local que su prioridad en los trabajos era evitar el riesgo para las personas. No obstante estos trataron de apartar algunas pesadas planchas de la puerta de este establecimiento. Al percatarse de que la situación era mucho más compleja y requería un trabajo más laborioso, les instaron a que se pusieran en contacto con su seguro para que se hicieran cargo de la retirada de estos escombros.

"Ha habido mucha suerte de que nadie haya resultado herido""

El día después del vendaval también suponía una jornada de intenso trabajo en la empresa alemana náutica KB Nautic SL. "Ha habido mucha suerte de que nadie haya resultado herido", resaltaba Gert, mientras se hacía cargo de la retirada de pesados tablones con otros trabajadores. "Si todo va bien, como mínimo necesitaremos cuatro días para repararlo", apuntaba otro de los empleados.

Las fuertes rachas de viento arrancaron una parte del techo e hicieron añicos los cristales de las ventanas sobre algunos trabajadores. Algunos empleados de esta empresa náutica se encontraban en las inmediaciones, pero afortunadamente resultaron indemnes. "El carpintero se salvó de milagro. Hemos tenido mucha suerte. Pudo haber heridos y no los ha habido", resalta Gert. Mientras tanto, todo el personal trabaja con denuedo para tratar de restañar los destrozos en tiempo récord.