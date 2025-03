Vendaval en Can Valero: "Vimos cómo el viento arrancaba el tejado de enfrente y lo lanzaba hacia nosotros"

En apenas 15 segundos del vendaval que ha azotado este lunes Can Valero ha causado un gran temor entre los trabajadores de comercios y naves industriales de este polígono industrial. Otro tanto ha ocurrido en un colegio. "Vimos cómo el viento arrojaba el techo de enfrente y lo lanzaba hacia donde estábamos nosotros", explica Hugo Carotti, gerente de Comercial Vera, mientras señala el lugar de donde procedían los trozos lanzados por las fuertes rachas.

"Estábamos trabajando y, de repente, hemos oído un fuerte ruido. Algunos trabajadores de la oficina han visto cómo el viento arrancaba el tejado", abundaba Carotti. Al otro lado de la calle se encontraba la nave de Can Seguí, antes de Telefónica. Estas instalaciones sufrieron los peores estragos de la jornada. El fortísimo viento no sólo le arrebató una parte del techo. También derribó una valla y la dejó tendida en la acera.

Valla derribada de una empresa de telefonía de Can Valero. / L.M.

"El viento ha ido desintegrando los trozos de techo mientras los lanzaba por el aire. Esto ha hecho que los daños hayan sido menores", resalta Carotti. No obstante una parte se ha adentrado en un lateral de este conocido comercio de Can Valero y le ha causado importantes daños. "El otro 'cap de fibló' lo sufrimos en 2008, cuando acabábamos de comprar la nave", precisó. Pese al tremendo susto, el gerente de este negocio se muestra aliviado por el hecho de que no haya que lamentar ningún daño personal. "No sabemos si el seguro se hará cargo o el fondo de compensación de seguros", señala.

Cristales rotos

La empresa KB Nautic del polígono ha sido otra de las grandes afectadas por el vendaval. El frenético paso de las rachas por sus instalaciones no les permitió reaccionar hasta que el viento había cesado. Tan solo unos segundos separaban la tempestad de la calma. "Cuando nos hemos dado cuenta, había arrancado el techo y ha roto los cristales de las ventanas", explicaba el dueño del negocio. La principal preocupación de esta empresa náutica y guardabarcas era evitar que otra supuesta tormenta les causara males mayores.

La principal inquietud la había causado la llegada del vendaval al colegio de Can Valero. Por fortuna Aula Balear solo sufrió la rotura de un cristal de una clase mientras no había alumnos dentro. Bombers de Palma han acudido con celeridad y han examinado las instalaciones hasta comprobar que no existía mayor riesgo.