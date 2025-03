Un fuego destruye una autocaravana en un poblado chabolista de Palma

Un incendio ha destruido este domingo una autocaravana estacionada en el interior de un poblado chabolista de Palma. Las llamas, de gran envergadura, han alcanzado importantes dimensiones y amenazaban con propagarse por el resto del poblado de El Molinar. Bombers de Palma se han esforzado por contener el fuego y sofocarlo y evitar que se propagara por el resto de infraviviendas.

El fuego se produjo en torno a la una de la tarde de este domingo en un núcleo chabolista de El Molinar, situado en la confluencia de la MA-19, la carretera de Llucmajor, con la Vía de Cintura. Las grandes llamas han alcanzado gran tamaño en poco tiempo y eran visibles desde la autopista. Por este motivo numerosas llamadas de testigos al 112 han denunciado lo ocurrido a los servicios de emergencia.

Cuantiosos daños

Hasta el lugar se trasladaron con celeridad dotaciones de Bombers de Palma. Sus esfuerzos se han centrado tanto en apagar el fuego como en evitar que las llamas se propagaran por el resto de infraviviendas. También se han movilizado hasta el lugar agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma. El vehículo ha sufrido cuantiosos daños, debido a la elevada carga de fuego, pero el resto de chabolas han resultado indemnes.