Un 'cap de fibló' provoca el desplome del tejado de varias naves industriales en Can Valero, en Palma

Un 'cap de fibló' ha desmantelado el tejado de al menos cuatro naves industriales del polígono de Can Valero, en Palma. Enormes piezas de metal y uralita han caído, tanto en el interior de los inmuebles como fuera, y han ocasionado grandes daños. Dotaciones de los Bombers y la Policía Local de Palma han acudido al lugar. El incidente ha provocado la alarma en el colegio Aula Balear, situado muy cerca de las empresas afectadsa. En principio no se han producido daños personales.

El fenómeno se ha producido sobre la una del mediodía. Al parecer se ha tratado de un 'cap de fibló', que ha pasado sobre el polígono de Can Valero. Según las primeras informaciones los mayores daños se han registrado en cuatro o cinco naves industriales de la calle Can Valero, cuyo tejado se ha desplomado. Grandes piezas de metal y uralita han caído tanto en el interior como en el exterior de los inmuebles y han aplastado al menos un vehículo. Según las primeras informaciones, no se han registrado heridos. Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers y la Policía Local de Palma, que están trabajando para asegurar la zona y evitar más incidentes.

La empresa afectada está situada junto el colegio Aula Balear, donde se ha registrado una gran alarma. Los bomberos están revisando las instalaciones del centro docente, donde no se han producido daños de consideración.