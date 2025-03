El juez que creía haberlo visto todo

Esta historia empieza en los primeros días de mayo de 1986. A la oficina del Grupo Antidrogas de la Guardia Civil llegó una información procedente del puesto de Felanitx en la que comunicaba que informaciones confidenciales señalaban a un bar ubicado en la calle Cuatro Esquinas como un punto en que se proveía de heroína a los adictos, tanto del pueblo como de localidades vecinas.

Una de las prioridades de nuestra unidad era tratar de erradicar los puntos de venta de drogas y en especial de heroína en la demarcación territorial de la Guardia Civil, que, exceptuando Palma y Manacor, eran todas las localidades de Mallorca. Así que nos pusimos manos a la obra.

Teníamos noticias de que un individuo llamado Juan J. M. S., estaba distribuyendo heroína por la Part Forana. Generalmente lo hacía de noche, iba acompañado por una joven llamada María F.G. M., y empleaban para desplazarse un automóvil Renault 18. Pensamos que podría ser la persona que llevaba la heroína a Felanitx.

Respecto al bar, averiguamos que estaba regentado por una mujer llamada María J., que resultó ser la pareja de un delincuente habitual de la localidad. Después de establecer una vigilancia sobre el bar durante varias noches, para lo cual nos fuimos turnando todos los componentes de la unidad, llegamos al convencimiento de que la información de que era un punto de venta de drogas era cierta.

La oportunidad de intervenir se produjo el viernes 16 de mayo. Nos habíamos desplazado a Felanitx, cinco miembros del grupo. Antonio y Miguel iban en un vehículo y Pedro, Enrique y yo en otro. Tomamos posiciones en las proximidades del bar y nos dispusimos a esperar. Sobre las diez de la noche apareció el Renault 18, aparcó en las proximidades del local y del mismo descendieron Juan J. y María F. y entraron. De inmediato y casi a la carrera mis compañeros y yo entramos también en el bar, y se puede decir que los cogimos con la mano en la masa. A la regente del bar, María J., no le había dado tiempo a guardar el paquete que le acababa de entregar Juan J. y que resultó contener varias papelinas de lo que una vez analizado resultó ser heroína. En el registro posterior del bar encontramos más droga. En total intervenimos 31 papelinas de heroína y 53 comprimidos de Rohypnol, un psicotrópico muy consumido por los adictos.

En el posterior registro del vehículo Renault 18 de Juan J. nos llevamos una pequeña decepción, ya que solo encontramos 21 papelinas de heroína. Las dosis eran de un 1/8 de gramo, por lo que el peso de la heroína intervenida era de poco mas de seis gramos del tipo “brown sugar”.

Durante la actuación policial, contamos con la valiosa colaboración de una patrulla uniformada del puesto de la Guardia Civil de Felanitx.

Una vez terminadas las diligencias fueron entregadas junto con los tres detenidos en el juzgado de instrucción de Manacor (en aquellos años solo había uno). Creo recordar que el titular era Antonio Terrasa, que decretó el ingreso en prisión de todos los detenidos.

Juicio en la Audiencia

El juicio fue señalado para un día de verano del 1987, y para el mismo fui citado como testigo por parte del Ministerio Fiscal. Era el primer juicio a celebrar, así que sobre las nueve de la mañana me encontraba esperando su inicio en la entrada de la sala de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial, cuyo tribunal era el que iba a dictaminar sobre este caso. También se encontraban esperando, las dos acusadas María J. y María F., a la que acompañaban familiares, amigos y sus abogados. Por lo que respecta a Juan J. M., había fallecido meses antes en un accidente de circulación.

Sobre la hora señalada, el agente judicial llamó por su nombre a las acusadas y les hizo entrar en la sala acompañadas por sus abogados. Seguidamente anunció que el juicio era público, y permitió el acceso a los familiares, amigos y algún que otro curioso.

Como los testigos tienen que permanecer fuera del lugar donde se celebra el juicio hasta que sean requeridos por el presidente del Tribunal, tomé asiento en unos de los bancos de madera que se encuentran en la galería del primer piso de la Audiencia y me dispuse a esperar. Quince o veinte minutos después de comenzada la vista, se abrió la puerta de la sala y el agente judicial pronunció mi nombre y empleo, así que me levanté de mi asiento y entré en la sala.

Ocupé el lugar que los testigos tienen asignados y tras las preguntas de rigor del presidente de tribunal sobre la obligación de decir la verdad y la relación con los acusados, me pidió que contestara a las preguntas del Ministerio Fiscal.

Me giré hacía la posición que ocupaba el fiscal. Era la primera vez que lo veía, me llamó la atención lo joven que era, y me dispuse a contestar a sus preguntas.

Me pidió que relatara cómo se había producido la detención de las acusadas tras un registro de su vehículo en la entrada de Manacor.

La petición del fiscal me cogió tan de sorpresa que tardé unos segundos en asimilarla. En cuanto me repuse contesté: “No fue en un registro de un vehículo, ni fue en Manacor. Ocurrió en Felanitx en una intervención en el bar (le di el nombre), en la calle Cuatro Esquinas».

El ahora sorprendido fue el joven fiscal. De forma menos segura insistió en el registro de un vehículo en Manacor. Le volví a contestar que los hechos se habían producido en Felanitx y de nuevo le di el nombre del bar.

Mientras tanto los tres miembros del Tribunal permanecían impasibles, esperando a ver como se resolvía el evidente malentendido.

El fiscal comenzó a repasar el legajo que tenía delante, así como otros documentos que había sobre su mesa. Unos segundos después se dirigió al presidente de la Sala y, tras manifestar que se había equivocado de expediente y pedir disculpas por el error, solicitó que se aplazara el juicio.

El presidente aceptó la petición del fiscal y dio el juicio por suspendido, manifestando que se fijaría fecha para una nueva vista. Todos los presentes comenzaron a abandonar la sala. Los dos jueces que flanqueaban al presidente se levantaron y también se marcharon en dirección a una sala adyacente, el mismo camino que siguió el fiscal una vez recogió toda la documentación que había traído. El presidente, que no se había movido de su sitio, me miró fijamente y dijo: “Por favor, cabo, acérquese”.

Creo recordar que el presidente de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial era Álvaro Blanco. Me acerqué al estrado y dijo: “Lo primero, pedirle disculpas por hacerle perder el tiempo de esta manera tan lamentable”. Permanecí en silencio y él añadió en un tono confidencial: “Llevo más de treinta años en la judicatura, y creía que lo había visto todo. Pero no, aún me quedan cosas por ver” . Tras decir esto y con una sonrisa beatífica en su rostro, me deseó buenos días y tomó el mismo camino que sus compañeros. Abandoné la Audiencia y volví a la Comandancia, a continuar con mi trabajo.

Unos meses después se celebró el nuevo juicio. Esta vez pude prestar declaración sin sobresaltos. El fiscal pidió tres años de prisión para María J. y dos años para María Francisca G. y creo que fue la condena que finalmente les impuso el Tribunal.