La Audiencia de Palma archiva el caso de los niños violados en el centro de menores Nazaret por prescripción

La Audiencia Provincial de Palma ha decretado el archivo del caso del monitor del centro de menores Nazaret, en Palma, denunciado por violar reiteradamente a decenas de niños a lo largo de los años 80 del siglo pasado. Una resolución esperada, ya que todos los juristas coincidían en que los delitos han prescrito ampliamente, pero no por eso menos dolorosa para las víctimas. Uno de los denunciantes, Toni Estela, que en la actualidad tiene 53 años, se mostró muy afectado. «No esperaba que fuera condenado, pero me hubiera gustado verle sentado en el banquillo y poder preguntarle a la cara por qué lo hizo, por qué me violó cuando era niño y me entregó a otros hombres para que abusaran también de mí».

Es el fin de un proceso judicial que ha llegado mucho más lejos de lo que la mayoría de los juristas esperaba. Toni Estela, representado por el letrado Francisco Fernández Ochoa, denunció al presunto violador en serie, Francisco Carlos M.F., de 70 años, en abril de 2023. En su relato realizado en el juzgado, manifestó que entró en el centro de acogida de menores cuando tenía diez años, a principios de los años 80. En aquella época Francisco Carlos M.F., que tenía unos 25 años, ya trabajaba allí como cuidador de los niños. Toni Estela manifestó que durante los años que permaneció en el centro Francisco Carlos M.F. le violó reiteradas veces, tanto a él como a los otros muchos niños.

Nueva denuncia

Posteriormente, el pasado mes de septiembre, el mismo exmonitor fue denunciado por otro antiguo interno de Nazaret. Este hombre, también de unos cincuenta años, hizo un relato casi idéntico al de Toni Estela. Cuando era niño estuvo ingresado en Nazaret y a lo largo de aquellos años sufrió repetidas violaciones por parte del mismo hombre. Los dos denunciantes coincidieron en que las víctimas fueron muchos más, entre treinta y cincuenta niños a lo largo de una década, lo que lo convertiría en el peor caso de pederastia de la historia reciente de Balears.

El denunciado fue investigado y en septiembre de 2023 tuvo que acudir a declarar al juzgado que instruía los hechos. Francisco Carlos M.F. negó las acusaciones, aunque no supo aclarar a que se debían las denuncias. A su salida de la sede judicial se limitó a declarar a DIARIO de MALLORCA: «Todo es mentira». Su abogado defensor solicitó ya el sobreseimiento por prescripción.

El exmonitor de Nazaret negó los hechos cuando fue interrogado en el juzgado / G.Bosch

La instrucción continuó adelante con el impulso de la fiscal, que consideraba que había indicios suficientes de que el denunciado cometió un delito continuado de agresión sexual. El pasado mes de julio la jueza instructora rechazó la petición de prescripción al considerar que no era el momento procesal oportuno, y decretó transformar el procedimiento en un sumario, lo que abría la puerta para que el presunto pederasta fuera juzgado.

Recurso ante la Audiencia

La defensa de Francisco Carlos M.F. presentó un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de Palma, que finalmente ha decidido atender su petición al considerar que los delitos están ampliamente prescritos.

Argumentan los magistrados que la prescripción se puede proclamar en cualquier momento del proceso, incluso después del juicio oral y la sentencia. A partir de aquí, el tribunal señala que, según la denuncia, los delitos denunciados habrían ocurrido entre los años 1983 y 1986, mientras que el procedimiento no se habría abierto hasta abril de 2023, con lo que habrían transcurrido 37 años. Los hechos estarían prescritos ampliamente, por lo que decreta el sobreseimiento libre del investigado.

El abogado de Toni Estela, Francisco Fernández Ochoa, asume la decisión del tribunal, pero insiste en la necesidad de cambiar la figura de la prescripción: «Lo que sí ha quedado claro y debe seguir reivindicándose es que en asuntos de abuso a la infancia los delitos no deben prescribir y debe modificarse la institución de la prescripción», comenta.

