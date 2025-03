Brutal paliza a un hombre en el centro de Ibiza

Cuatro de la madrugada de este miércoles en la calle Formentera de ses Figueretes (Ibiza). Algunos vecinos se despiertan por el tremendo ruido que procede de la calle: gritos y motos aparcadas que se caen a plomo sobre la acera. Es una pelea más de las que se registran cada año en esta zona de Ibiza.

Según apunta un testigo, la persecución y posterior paliza tuvo su origen en un intento de robo del agredido hacia sus agresores.

En la secuencia del vídeo se observa cómo dos hombres persiguen a otro a la carrera por la calle Formentera y, en esa acción, tiran unas motos que estaban estacionadas. Pocos metros más adelante, a la altura de una floristería, lo alcanzan y se ve cómo le propinan patadas y puñetazos.

Poco después, según informan testigos presenciales, llegaron al lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional y también de la Policía Local de Ibiza. El agredido ya no estaba, pero tomaron declaración a los agresores, aunque por el momento no han informado de si se produjeron o no detenciones.