La Policía Local de Palma pone 39 multas en dos controles

La Unidad Motorizada (Umot) de la Policía Local de Palma ha interpuesto 39 denuncias por diversas infracciones durante dos controles de tráfico realizados en dos días en distintos puntos de la ciudad y en los que se han inspeccionado un total de 86 vehículos.

De los dos controles llevados a cabo los días 18 y 19 de febrero en la carretera de Sóller y en la calle Aragón, respectivamente, destacan un informe penal por conducir sin haber obtenido el carné y una denuncia por superar la tasa de alcohol, según una nota difundida¡ por la Policía.

Las multas por ITV caducada son las más numerosas, 19 de las 39 infracciones totales, seguidas de seis vehículos retirados por la grúa y cinco con un informe de ITV desfavorable.

Además, dos conductores circulaban con un permiso de conducir extranjero no válido en España y uno con el carné caducado.

Otros tres no disponían del seguro obligatorio, otro no había cambiado la titularidad del vehículo en el plazo correspondiente y otro no llevaba la L.

Tres más no llevaban dispositivo de alumbrado, otra persona conducía un patinete eléctrico sin chaleco reflectante y otro se había saltado un semáforo en rojo.

La Policía señala qu elos controles de tráfico son una de las principales medidas preventivas para mejorar la seguridad vial y la convivencia ciudadana por lo que se seguirán realizando en diferentes horarios y en las vías más conflictivas, de acuerdo con las peticiones vecinales.