Casi mil euros de multa por conducir una moto sin tener carnet

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre, dominicano de 55 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un ciclomotor sin tener permiso de conducción.

El individuo fue identificado en un control rutinario de tráfico en la calle Savina. El hombre mostró un comportamiento muy extraño. Al detectar a la Policía Local se detuvo con el vehículo para no llamar la atención. Sin embargo, los agentes se acercaron donde se encontraba este hombre, que dijo que no llevaba la documentación encima, pero indicó que tenía un carnet de conducir de su país. Tras formular los policías la denuncia por no exhibir el permiso de conducir, se citó al hombre para que en el plazo de dos días acudiera a dependencias policiales y mostrara el documento.

Del ciclomotor se hizo cargo una familiar del denunciado que sí acreditó estar habilitada para conducir.

Pasados los dos días, el hombre compareció ante los agentes y, siguiendo el consejo de su abogado, manifestó que él no era el conductor de ciclomotor, hecho completamente falso, ya que en ningún momento los policías perdieron de vista al hombre. Al pedirle que contactara con el que decía ser el verdadero conductor, simuló una llamada telefónica. El hombre se sometió a un juicio rápido y el juez le impuso una multa económica de 960 euros.