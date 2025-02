Los contrabandistas de Santanyí (III): Es banc des llaüt

Finalizado el trabajo de Cala s’Almonía, había que tratar de localizar el lugar a donde fue el «llaüt» que aquella noche del 27 de octubre de 1981 había tratado de alijar en Cala Mondragó, y que escapó cargado de cajas de tabaco.

En la mañana del día 29, Carlos y yo, acompañados en esta ocasión por el guardia Ángel Esbert, volvimos a Santanyí, con la intención de localizar a Toni Moreta. En el pueblo había rumores de que los ánimos estaban muy caldeados entre algunos vecinos a los que no les había sentado nada bien el descalabro sufrido por los contrabandistas, por las pérdidas que sufrieron los que habían invertido en la operación de contrabando fallida.

Toni Moreta no tenía un pelo de tonto y, previendo que los perjudicados en el alijo de s’Almonia pudieran dirigir su ira contra él, había abandonado el pueblo. Afortunadamente, nosotros sabíamos que en caso de sentirse en peligro se refugiaría en una cueva que había acondicionado como vivienda temporal, en las proximidades de la playa de s’Amarador, en Cala Mondragó.

Allí lo encontramos acompañado por su perro. Una vez le pusimos al día de lo sucedido en Cala s’Almonia y Cala Mondragó, le relaté el recorrido que había hecho el «llaüt» desde que abandonó Mondragó hasta que, pasada Cala Figuera, dejamos de oír el ruido del motor. Sin dudarlo dijo: «¡Es Banc des Llaüt!, han dejado el tabaco en una cueva que se llama es Banc des Llaüt. No se puede llegar por tierra, hay que ir por el mar. Si me ponéis una lancha os llevo al sitio y terminamos de joder a esos cabrones, pero tenemos que ir de noche, porque seguro que la están vigilando desde encima del acantilado».

Dejamos a Ángel con Toni en la cueva y Carlos y yo salimos para llamar por teléfono al jefe de la Comandancia, desde Cala Figuera. Le comunicamos la información del confidente. Nos dijo que trataría de conseguir una embarcación.

Al cabo de una hora le volvimos a llamar: «He conseguido que la Armada ponga una patrullera a nuestra disposición, ahora la están preparando en Porto Pi. Desde aquí irá al puerto de la Colònia de Sant Jordi. Con la tripulación va a ir el teniente Cuadri, de Información. Decidid el mejor lugar para recoger al confidente. Después que uno de vosotros se dirija al puerto de la Colònia, embarque en la patrullera y le indique al comandante de la nave el punto de encuentro».

Volvimos a la cueva de Toni Moreta y después de comer unos bocadillos que habíamos comprado, resolvimos que el mejor punto para esperar la recogida sería la playa de s’Amarador a las nueve , que ya sería noche cerrada. Mientras Carlos y Ángel se quedaban con el confidente, conduje hasta la Colònia de Sant Jordi, adonde llegué con tiempo suficiente para ver las maniobras de atraque del barco de la Armada. Una vez a bordo informé al teniente Cuadri y al alférez de navío que lo mandaba del lugar a donde había que llevar la embarcación y a la hora en que nos esperaban.

El comandante de la embarcación aguardó a que se hiciera de noche y puso rumbo a Cala Mondragó. La nave llegó a la entrada de la cala y una vez allí, pusieron en el agua una zódiac, que recogió a mis dos compañeros y al confidente.

Toni Moreta indicó al alférez que navegara hasta pasar Cala Figuera, y poco después, en el punto conocido como es Morràs, parara la embarcación y que la zódiac lo acercara a la costa. Desde allí él sabría llegar a es Banc des Llaüt. Serían las diez de una noche sin luna, cuando la zódiac, con dos marineros de la Armada, y llevando a bordo al confidente, a Carlos y a mí, enfiló hacia una costa de rocas enormes. Parecía imposible caminar por allí en la oscuridad.

En la orilla Toni encendió una linterna y, enfocando a las rocas, le fue dando indicaciones al cabo que manejaba la zódiac. Hizo parar la lancha y él y yo, cada uno con una linterna, pusimos pie en las rocas.

«¡Ahí está!»

El confidente, con una agilidad sorprendente en un hombre cercano a los 60 años, y a pesar de la negrura de la noche y la dificultad del terreno, se desplazaba de roca en roca con tal velocidad, que a mí, treinta años más joven, me llevaba con la lengua fuera. Y eso sin tener en cuenta el riesgo de que a cada paso podías dar con tus huesos en una de las muchas cavidades existente entre las rocas o ir a parar directamente al mar.

La siguiente media hora fue una sucesión de subidas y bajadas entre rocas imposibles hasta que, por fin, Toni se paró y, señalando con la luz de su linterna hacia abajo, dio un grito: «¡Ahí está!».

La entrada de es Banc des Llaüt era una oquedad lo suficientemente grande para permitir el paso de un hombre, muy próxima al agua. Las rocas dejaban el espacio suficiente para que embarcaciones pequeñas pudieran llegar hasta allí. Una vez sobrepasado el umbral de la cueva, una rampa ascendente de unos seis u ocho metros llevaba a un lugar donde la gruta se ensanchaba y se convertía en una estancia mucho mas espaciosa. En aquel lugar la luz de nuestras linternas iluminaron una gran cantidad de cajas de tabaco apiladas.

Había valido la pena el mal rato pasado. Después de felicitarle efusivamente por haber sido capaz de encontrar el «secreto» de los contrabandistas, le dije: «Toni, hay por lo menos doscientas cajas de tabaco». Toni que estaba más contento que unas castañuelas me contestó: «Y más, para mí que son más de trescientas».

Salimos a cielo abierto y mientras Toni hacía señales con la linterna para que la zódiac se acercara a nuestra posición, comuniqué con la patrullera e informé al teniente Cuadri de la localización de la cueva y que en su interior había entre doscientas cincuenta y trescientas cajas de tabaco de contrabando.

La zódiac nos llevó de vuelta a la patrullera a Toni y a mí, mientras Carlos y Ángel se quedaban en la gruta custodiando el tabaco.

Durante la mañana del viernes 30 de octubre, no sin dificultad y utilizando una embarcación de las que se emplean para excursiones turísticas, sacamos el tabaco de es Banc des Llaüt y lo llevamos al puerto de Cala Figuera. Había un total de 404 cajas, principalmente de las marcas Winston y Marlboro, y, en menor cantidad, de Camel, Lark, Rothmans y Dunhill.

Una vez el tabaco estuvo en Palma se levantó una nueva «Acta de aprehensión de géneros de Contrabando», por la intervención de 202.000 cajetillas de tabaco rubio de procedencia extranjera, en esta ocasión sin reo.

Parecía que la operación contra los contrabandistas de Santanyí estaba finalizada, pero todavía quedaba un último golpe de efecto, en el que la fortuna, en esta ocasión la divina, jugó un importante papel.

El lunes 2 de noviembre la Jefatura de la Comandancia organizó un dispositivo para registrar una explotación agrícola cercana a Llucmajor, donde una información confidencial señalaba la existencia de un cobertizo donde había un «secreto» en donde guardaban tabaco de contrabando. Durante el registro apareció un pequeño habitáculo, pero vacío y sin indicios de que hubieran guardado allí ningún alijo.

Es a partir de aquí, cuando la buena suerte de la Guardia Civil o la mala fortuna de los contrabandistas entra en juego. Un vehículo camuflado del Servicio de Información de la Comandancia, ocupado por el teniente Luis Cuadri y dos guardias, cuyos nombres lamento no recordar, circulaba por la carretera de s’Arenal a Llucmajor para colaborar en el registro en el pajar. Al llegar al cruce de la carretera de Llucmajor con el Camí des Palmer vieron un camión que atravesaba en dirección a Palma.

El Camí des Palmer era una de las rutas mas discretas para circular desde la zona de Santanyí a Palma y por lo tanto una buena opción para trasladar contrabando hasta la ciudad. Unido a que la caja del camión iba completamente tapada de una forma extraña, con la intención de hacer imposible ver lo que transportaba, despertó sus sospechas.

Los guardias salieron en persecución del camión y activaron la sirena y las luces destellantes. El camión aceleró su marcha y no se detuvo hasta que los guardias hicieron un par de disparos al aire. El conductor bajó y escapó a la carrera. Su huida duró poco tiempo. Esa misma tarde era detenido cuando volvía a su domicilio en es Llombards.

En el interior del camión había 159 cajas de tabaco de las marcas Winston y Marlboro. En esta ocasión el «Acta de aprehensión de géneros de Contrabando» recogió la intervención de 79.500 cajetillas de tabaco rubio de procedencia extranjera.

348.500 cajetillas

El contrabando de tabaco era un negocio muy lucrativo en Mallorca / a

La operación especial contra la organización contrabandista que operaba desde Santanyí, desarrollada entre julio y noviembre de 1981, dio como resultado, la aprehensión de 697 cajas (348.500 cajetillas) de tabaco rubio de procedencia extranjera valorado en 22.171.570 pesetas, la intervención de dos camiones, dos furgonetas y un automóvil. Fueron inculpados seis individuos.

El asunto que más preocupaba al jefe de la Comandancia era la connivencia de guardias civiles con los contrabandista. La investigación interna que se realizó no fue concluyente, y el resultado final fue el traslado a otras unidades de los dos mandos del puesto de Santanyí y de dos o tres guardias de los más antiguos. Tampoco encontramos ningún indicio fiable para acusar a otras personas de pertenecer a la organización contrabandista, ni pruebas para implicar a algunos residentes en Santanyí, que financiaban las compras de tabaco.

La investigación policial de esta operación fue casi artesanal, sin contar con medios técnicos y herramientas que ya existían, aunque la Guardia Civil de Balears todavía no tenía. El trabajo salió medianamente bien, principalmente por el entusiasmo y la constancia que pusieron los que en ella intervinieron, a lo que hay que sumar la fortuna, unas veces divina y otras humana, que nos echó una mano.

A pesar de no conseguir todos los objetivos propuestos, la organización contrabandista quedó muy debilitada. Su actividad se redujo al mínimo y cesaron los alijos de tabaco por la costa de Santanyí.

En una ocasión en que me encontraba a solas con el teniente coronel Nieva, le pregunté: «¿Pero es tan importante perseguir el contrabando de tabaco?». Lo hice por los comentarios que circulaban entre bastantes guardias civiles, que consideraban excesivos los recursos humanos y materiales que se estaban dedicando a esta actividad. El jefe esbozó una leve sonrisa y me contestó: «No solo es el contrabando de tabaco, es la corrupción que genera entre nuestra gente. Y pronto llegará la droga, si no le ponemos freno ahora, más adelante será mucho más difícil».

En los años siguientes el contrabando de tabaco en Mallorca entró en decadencia. En ello influyeron varios factores. En julio de 1982 el Código Penal se modificó para recoger el contrabando como delito, cuando el valor de los géneros intervenidos fueran igual o superior a un millón de pesetas, lo que implicaba el riesgo de ir a prisión.

Otro motivo se produjo en diciembre del mismo año. La devaluación de la peseta frente al dólar y las restricciones impuestas para la adquisición de divisas supusieron una fuerte subida del precio de la caja de tabaco de contrabando, reduciendo los márgenes de beneficios de los contrabandistas.

El tercer factor, como había pronosticado el teniente coronel, fue la irrupción del tráfico de hachís. Muchos de los contrabandistas de tabaco se pasaron al tráfico de drogas, que resultaba mucho mas lucrativo. Unos meses después del alijo de s’Almonia, la Guardia Civil volvió a detener a «Pep Randé», esta vez por tráfico de hachís.

Respecto a Toni Moreta, que merecería ser el personaje de una novela de Pérez-Reverte, recibió el «Premio a Confidente», al que con toda justicia se había hecho merecedor. Creo que le reportó una cantidad cercana a los dos millones de pesetas, que en 1981 era mucho dinero. También logró su personal revancha contra las personas que lo habían despreciado y marginado.

Durante los ratos que en aquellos meses pasamos juntos, Toni me contó historias de sus andanzas como contrabandista. Desde sus comienzos a finales de los años cuarenta o principio de los cincuenta, haciendo viajes desde el norte de África hasta Mallorca, transportando desde café hasta piezas para motores, pasando por máquinas de escribir, transistores o penicilina, y por supuesto tabaco. Pero nunca habló de sus relaciones familiares.

Vivía solo, con la única compañía de su perro. Como buen mallorquín le gustaba la caza y la pesca. Otra de sus aficiones era la música popular. Era un flabioler de primera, que fabricaba sus propios instrumentos. Cuando, terminada la operación policial, finalizó mi labor en Santanyí, fui a despedirme de él. Se emocionó, especialmente recordando la noche del Banc des Llaüt. Cuando me marchaba me regaló un flabiol de madera de almendro hechó por él mismo. Fue la última vez que nos vimos. Falleció años mas tarde en Santanyí.

El teniente coronel Enrique Nieva llegó al puesto mas alto del escalafón de la Guardia Civil, el de Subdirector General de Operaciones (el actual DAO). Falleció en 2012.

El capitán Gerardo Soria llegó a ser coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria. Pasó a la reserva y falleció poco después.

El capitán Cristóbal Santandreu pasó a la reserva siendo general de división, jefe de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana. Antes y como coronel fue jefe de la Guardia Civil de Balears.

El capitán Gabriel Méndez pasó a la reserva siendo coronel jefe de la Guardia Civil de Baleares.

El teniente Luis Cuadri pasó a la reserva siendo coronel y estando destinado en la Dirección General del Cuerpo en Madrid.

El cabo primero Carlos García, después de muchos años en el Servicio de Información de la Comandancia de Balears, marchó destinado al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, en donde como suboficial pasó a la reserva.

El cabo José Sánchez, la última que lo vi, ya siendo capitán, estaba destinado en Madrid.

El guardia Ángel Esbert pasó a retirado por causas físicas en los años 90 y falleció recientemente.

Los guardias civiles Miguel Miralles y José García continuaron desarollando su trabajo en la Guardia Civil de Balears hasta su pase a retirados por edad.

El guardia civil Bartolomé Gili, «Tolo» , prestó sus servicios en diferentes unidades del cuerpo en Balears hasta su pase a retirado. Él me ayudó a reproducir la conversación en mallorquín con el contrabandista al que recogimos cerca de Cala s’Almonia.

Y así termina mi historia. Han pasado mas de 43 años desde que ocurrieron estos hechos y a pesar del esfuerzo para recordarlos seguro que he olvidado muchas cosas y entre ellas mencionar a algún compañero que también trabajó para llevar a buen puerto nuestra empresa contra los contrabandistas de Santanyí, por lo que les pido me perdonen.