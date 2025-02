Los contrabandistas de Santanyí (II): Cala s'Almonia

En los últimos días del mes de septiembre, una vez desmontados todos los servicios, en el grupo especial solo quedamos el cabo primero Carlos y yo. El resto de los componentes regresaron a las unidades a las que pertenecían.

El teniente coronel nos reunió a los dos y nos dijo: «Vais a seguir realizando labores de vigilancia en Santanyí. Elegid vosotros el horario que os parezca más oportuno para cada día, vigilad todas las calas de la demarcación en las que se puedan realizar alijos de tabaco, excepto las de la zona de Llombards. Olvidaos de esas calas».

De forma discreta y a horas diferentes salíamos de la comandancia en un vehículo camuflado. Generalmente empleábamos un Seat Ronda del Subsector de Tráfico y nos desplázabamos hasta Santanyí. En ocasiones nos veíamos con Toni Moreta por si tenía alguna información de utilidad para nuestro trabajo, pero lo que hacíamos la mayor parte del tiempo era circular por caminos de tierra, entrando y saliendo de las numerosas calas que teníamos que inspeccionar.

Los lugares que estaban al margen de nuestra vigilancia eran Cala Llombards, es Caló des Moro y Cala s’Almonia. Nuestro trabajo empezaba en Cala Santanyí y acababa en Cala Ferrera. En este tramo de costa había gran cantidad de calas. Las que tenían más interés para nosotros eran Cala Mondragó, s’Amarador, Cala Egos, sa Barca Trencada, Cala Llonga, Cala Esmeralda, Caló des Burget, Cala Gran y Cala Ferrera.

La vigilancias de la costa de Santanyí nos permitieron ir conociendo poco a poco la gran cantidad de caminos mas o menos transitables que había para llegar a las distintas calas. Durante las muchas noches que pasamos recorriéndolas, y a pesar de extraviarnos en mas de una ocasión, terminamos por desplazarnos con rapidez de una cala a otra utilizando por lo general los caminos mas próximos a la costa. Este conocimiento del terreno nos iba a ser muy útil en un futuro próximo.

La noche del 27 de octubre, un martes de luna nueva, alrededor de las diez, el cabo Carlos y yo entramos en Cala Mondragó. La oscuridad era total y solo se veía aquello que los faros del vehículo iluminaba. Yo, que conducía, no observé nada raro, así que maniobré e inicié el regreso en dirección a s’Alqueria.

Sorprendidos en la cala

En ese momento Carlos me dijo: «Me ha parecido ver a dos o tres personas que trataban de ocultarse entre las rocas y la vegetación del extremo de la cala». De inmediato, en el primer lugar en el que pude, di la vuelta y regresamos a Cala Mondragó. Entramos con las luces del vehículo apagadas. Cuando estaba casi en el agua volví a conectar los faros, que iluminaron a una embarcación tipo «llaüt» a unos veinte metros, que sin luces, con el motor apagado e impulsada solo por la inercia, se dirigía lentamente a la costa. En la cubierta de la misma se podían ver apiladas numerosas cajas de tabaco. Al verse descubiertos, los tripulantes de la embarcación pusieron en marcha el motor, cambiando el rumbo, y se dirigieron hacia la salida de la cala .

Al mismo tiempo varios individuos que se encontraban esperando la llegada del «llaüt» para descargar el tabaco echaron a correr y se perdieron entre las sombras de la noche sin luna.

A nuestro entender, una vez abortado el alijo, los tripulantes de la embarcación solo tenían dos opciones para deshacerse del tabaco de contrabando: llevarlo a otro lugar y ocultarlo o arrojarlo al mar. Pero hacer esto último era lo mismo que tirar por la borda treinta mil pesetas de las de entonces cada vez que una caja fuera al agua.

En el silencio de la noche el sonido del motor del «llaüt» era perfectamente audible, por lo que decidimos seguir su «pop, pop, pop», costeando con nuestro vehículo por veredas y caminos, a ver adónde nos llevaba. Cuando estábamos entre Cala Figuera y Cala Santanyí, en una zona rocosa y escarpada donde el mar estaba bastantes metros por debajo de nosotros, cesó el ruido del motor, de lo que dedujimos que por allí estaba el sitio en donde iban a dejar las cajas de tabaco.

Por temor a que la organización contrabandista tuviera acceso a nuestras comunicaciones por radio, las importantes había que hacerlas vía telefónica a la Comandancia. Como estábamos cerca del núcleo urbano de Cala Figuera, buscamos un teléfono público para informar. Una vez que me identifiqué, el suboficial que estaba esa noche como jefe de la central de emergencias me dijo: «El teniente coronel ha sorprendido un alijo de tabaco en Cala s’Almonia y necesita apoyo. Dirigíos allí lo antes posible».

Volvimos al vehículo y a toda velocidad salimos hacia Cala s’Almonia, que estaba a unos quince kilómetros.

Al llegar, unos diez minutos después, vimos varios vehículos, entre ellos dos furgonetas y un camión pequeño, aparcados junto al chalé que dominaba la cala. Y en el interior de estos vehículos y en sus proximidades, de forma desordenada, había numerosas cajas de tabaco. Allí estaba el jefe de la comandancia, el teniente coronel Enrique Nieva; el capitán Gerardo Soria, jefe del Subsector de Tráfico; y el capitán Cristóbal Santandreu, jefe del Servicio de Información. Cerca de ellos y sentado en la parte trasera de un vehículo particular estaba Pep Randé.

El jefe se dirigió a Carlos y a mí: «Ya está en camino más personal para proseguir con la explotación del servicio. Carlos, te haces cargo de «Randé» y te vienes con nosotros al puesto de Santanyí, en donde estará la base de operaciones». Luego me ordenó: «Tú te quedas aquí, cuentas las cajas de tabaco que se han intervenido y controlas que todas se carguen en el camión del Servicio de Automovilismo, que con personal de la Comandancia no tardará en llegar».

Aprovechamos el momento para informarle del «llaüt» que había intentado alijar en Cala Mondragó y al que seguimos hasta las proximidades de Cala Figuera. Decidió que una vez terminado el trabajo de la aprehensión, trataríamos de localizar el lugar donde atracó la embarcación.

Aunque los jefes no son muy dados a dar explicaciones sobre cómo y por qué hacen las cosas, le pregunté por las circunstancias en que se había producido la intervención. Me dijo: «Ha sido el azar. El capitán de Tráfico, el de Información y yo hemos estado cenando en Manacor con el capitán de la Compañía. Al terminar y cuando volvíamos a Palma, les dije que pasáramos por s’Almonia, que hacía mucho tiempo que no la visitaba. Al llegar los hemos sorprendido en pleno alijo»

El teniente coronel Nieva, siempre mantuvo que fue la diosa Fortuna quien le hizo dirigir sus pasos esa noche a Cala s’Almonia. A pesar de que yo también creo en la inspiración divina, para mí que fue la humana la que llevó esa noche a él y a sus acompañantes al sitio exacto donde se estaba produciendo un alijo de tabaco.

Conforme llegaban al puesto de Santanyí personal de la diferentes unidades, el mando les asignaba cometidos. Las gestiones para tratar de identificar y detener a los implicados en el alijo se encargaban al Servicio de Información y al Grupo Fiscal y Antidrogas. A las patrullas uniformadas las dirigían unas a Cala s´Almonía, para buscar a los que habían escapado a la carrera cuando fueron sorprendidos y para custodiar el tabaco aprehendido hasta que saliera para la Comandancia. Otras tenían la misión de recorrer el resto de la zona costera.

Uno de los guardias que vino a s’Almonia fue Tolo Gili del Subgrupo Antidrogas, con un coche camuflado.

Desde la lengua del agua hasta donde se encontraban los vehículos había unos cinco metros de arena. A continuación una larga y empinada escalera de piedra. Cada dos o tres escalones había una caja de tabaco. Allí las habían dejado al salir huyendo los encargados de llevarlas desde las embarcaciones a los vehículos. También había dos o tres cajas en la arena y otras dentro de los vehículos y en sus proximidades. Conté las cajas dos veces para asegurarme y dispuse a varios guardias para su vigilancia. En total había 134 cajas de tabaco, todas de la marca Winston. Ya de madrugada llegó el camión, las volví a contar mientras las subían al vehículo para llevarlas a Palma.

Calculo que no menos de cuarenta hombres habían «trabajado» esa noche en la descarga del tabaco. Eso sin contar a los vigías, que no tuvieron una noche muy afortunada. La gran mayoría de estos hombres, residentes en Santanyí y pueblos cercanos, eran simples porteadores a los que avisaban con el tiempo justo para ir al sitio y efectuar el alijo. Les pagaban por «trabajo» realizado, eso sí, espléndidamente.

«Hi ha hagut tirs!»

Ya amanecía el 28 de octubre, cuando di por terminado mi trabajo en Cala s’Almonia. Tolo y yo, en el vehículo Seat 127 del Subgrupo Antidrogas, salimos del camino que llevaba a la cala y tomamos la carretera de es Llombards en dirección a Santanyí. Apenas habíamos recorrido un kilometro, cuando de la nada apareció una persona haciendo señales de que paráramos. Era un hombre de unos 50 años que se acercó a nuestro vehículo de forma cautelosa. Al ver que tanto el conductor como el acompañante éramos jóvenes con el pelo largo, uno de ellos con barba, y vestidos de manera informal, se tranquilizó y nos pidió que lo lleváramos hasta Santanyí. Tolo, en mallorquín, le dijo que subiera, así que abrió la puerta trasera del 127 y se acomodó en el asiento.

Una vez reanudada la marcha, Tolo que conducía el vehículo, le preguntó:

—L’amo, d’on veniu tan exaltat?

—Hi ha hagut tirs, hi ha hagut tirs!

—Quins tirs?

—Estàvem fent feina amb unes caixes de tabac i ha aparegut la Guàrdia Civil i ha començat a pegar tirs i he sortit corrensos i m’he perdut per dins ses tanques fins que heu aparegut vosaltres.

Añadió que estaba lejos de Santanyí, y que le estábamos haciendo un gran favor acercándolo.

Continuamos hasta llegar a Santanyí, y cuando estábamos atravesando una de las plazas del pueblo, nos pidió que lo dejáramos allí. Como no paramos y continuamos circulando, permaneció en silencio hasta que vio que deteníamos el vehículo delante del puesto de la Guardia Civil. Entonces preguntó: «No sereu guàrdies civils amb aquest pels?» . Ante nuestra respuesta afimativa exclamó: «Batuadell, batuadell! Quina putada, tota la nit corrent per acabar aquí!».

Traté de tranquilizarlo diciéndole que solo estaría en el cuartel el tiempo necesario para la instrucción del acta de aprehensión y tomarle declaración sobre su participación en el alijo. Después llamaríamos a su familia para que vinieran a recogerlo. Así lo hicimos y cuando hubo finalizado los trámites, una hija suya vino a recogerlo y se marcharon en dirección a Campos, que era su lugar de residencia.

Para las nueve de la mañana, ya estaban en dependencias del cuartel de Santanyí, como inculpados en una infracción de contrabando, cinco de los participantes en el alijo, entre ellos Pep Randé y Xifonet, una vez terminadas las diligencias quedaron en libertad.

La intervención de la Guardia Civil en s’Almonia finalizó con cinco inculpados, el decomiso de 134 cajas de tabaco rubio de procedencia extranjera de la marca Winston y la intervención de un camión, dos furgonetas y un turismo.

De todo lo actuado en el alijo se levantó un «Acta de aprehensión de géneros de contrabando», por la intervención de 67.000 cajetillas de tabaco rubio de procedencia extranjera que fue remitida al administrador de la Aduana Principal de Balears, en donde instruirían un expediente administrativo que finalizaría en una vista, a celebrar en el Tribunal Provincial de Contrabando.

Todavía conservo la citación para declarar en la vista que celebró el Tribunal Provincial de Contrabando en la Delegación de Hacienda de Palma, a las 11 horas del día 5 de octubre de 1982, sobre el expediente 269/81 instruido por aprehensión de tabaco rubio, valorado en 4.262.680 pesetas.

Continuará.