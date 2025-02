Los contrabandistas de Santanyí (I): Toni Moreta

Esta historia comienza a mediados del verano de 1981. Acababa de ascender a cabo y mi primer destino en este empleo iba a ser en el puesto de la Guardia Civil de s’Arenal de Llucmajor. Pero no llegué a incorporarme, ya que fui elegido por el jefe de la Comandancia, el teniente coronel Enrique Nieva, para formar parte de un grupo especial que iba a tratar de terminar con una organización dedicada al contrabando de tabaco que estaba fuertemente implantada en Santanyí, en donde realizaban de forma regular desembarcos de cajas de tabaco de procedencia extranjera, lo que denominábamos alijos, en algunas de las numerosas calas que jalonaban la zona costera del municipio.

En aquellos tiempos el contrabando de tabaco era una infracción administrativa, de la que entendía y sancionaba el Ministerio de Hacienda a través de los Tribunales Provinciales de Contrabando. Este órgano solo podía imponer multas y decomisar los géneros intervenidos, así como los medios utilizados para cometer la infracción.

Lo habitual entre las personas dedicadas al contrabando, en el caso de ser condenadas por estos Tribunales, era declararse insolventes. Por lo general no tenían ningún bien a su nombre que pudiera ser embargado por el Tribunal (como inmuebles, vehículos o dinero) y de esta forma evitaban el pago de las sanciones. El perjuicio del contrabando de tabaco a la Hacienda Pública era muy elevado. En 1981 fue de 14.000 millones de pesetas, según declaró el ministro de Hacienda de la época.

Una caja de tabaco de contrabando contenía 50 cartones de 10 cajetillas cada uno, en total 500 cajetillas. El precio de coste estaba entre las 28.000 y las 30.000 pesetas la caja (55 a 60 pesetas la cajetilla, mientras que en los estancos la cajetilla de tabaco rubio fabricado con licencia valía 95 pesetas y 110 si era de importación). En ocasiones las cajetillas de tabaco requisadas eran vendidas en los estancos a un precio menor que el de los paquetes comunes. Para diferenciarlas llevaban impresa la palabra «DECOMISO» .

Para su adquisición del tabaco los dirigentes de la organización contrabandista reunían la cantidad de dinero necesario para la compra del tabaco, generalmente entre 300 y 500 cajas, unos 15 millones de pesetas, que tenían que cambiar por dólares USA, ya que el pago había que hacerlo en esta divisa. Después viajaban a Suiza y lo entregaban a los representantes de las compañías tabacaleras, principalmente Philip Morris (Marlboro) y R.J. Reynolds (Winston).

Una vez el tabaco había sido pagado, las compañías tabacaleras disponían la salida de barcos nodrizas para entregar a los diferentes grupos contrabandistas el tabaco que habían comprado. De los puertos de Rotterdam y Amberes partían los que iban a Galicia. Los que abastecían a los países ribereños del Mediterráneo, entre ellos a los contrabandistas de Balears, procedían entre otros de los puerto de Durres, en Albania, y Varna, en Bulgaria.

Que unas empresas capitalistas norteamericanas tuvieran depósitos francos de tabaco en países ultracomunistas, como en aquellos años eran Albania y Bulgaria, debía de ser porque el color verde del dólar conjuntaba a la perfección con el color rojo de la bandera del proletariado.

En el año 1981 la jurisdicción de los países en el mar llegaba a doce millas náuticas. Los barcos nodrizas se situaban fuera de las aguas territoriales de los países en las que estaban radicadas las organizaciones contrabandistas, comunicaban a estas las coordenadas en donde estaban situados y los días que iban a permanecer en aquella posición y quedaban a la espera. A estas coordenadas se dirigían las embarcaciones de los contrabandistas, recogían las cajas de tabaco y, generalmente aprovechando las noches de luna nueva, las descargaban en la costa. Posteriormente las ocultaban en sitios preparados para ello, conocidos como «secretos», y desde allí las iban sacando poco a poco para su venta.

El confidente nos dijo que había guardias que colaboraban con los contrabandistas

La vigilancia en el mar para asuntos de contrabando la realizaba un departamento del Ministerio de Hacienda llamado Servicio de Vigilancia Aduanera (SEVA), para lo cual empleaban embarcaciones de diferentes esloras, así como medios aéreos. Todavía faltaban algunos años para que se creara el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Mi primer trabajo en el grupo especial fue acompañar al teniente coronel, jefe de la Comandancia, a entrevistarse con una persona que al parecer quería facilitar información sobre el contrabando de tabaco en Santanyí.

Para los confidentes cuyas informaciones facilitaban las aprehensiones de tabaco existía una figura legal llamada «Premio a Confidentes». Hacienda les pagaba en metálico una parte importante del valor del género decomisado.

Una tarde de finales de julio el teniente coronel y yo, vestidos de paisano y con el coche particular que nos había prestado el capitán ayudante (creo que era un Renault 12) nos dirigimos hasta s’Alqueria Blanca, en el término municipal de Santanyí. Durante el viaje el jefe me dijo: «Cuando lleguemos, no emplees el tratamiento militar al dirigirte a mí. Mejor me llamas don Enrique». Yo asentí, aunque pensaba que de todas formas era difícil que pasáramos desapercibidos.

Una vez en s’Alqueria Blanca fuimos a un bar que estaba al lado de la iglesia. Allí nos encontramos con el informador. Se presentó como Toni Moreta. Era un hombre que aparentaba estar mas cerca de los 60 que de los 50 años, con poco pelo, no muy alto, delgado, con un rostro curtido en el que destacaban unos ojos vivarachos que no paraban de moverse. Hablaba castellano con un fuerte acento mallorquín.

Después de muchas noches de vigilancia, el jefe entendió que estaban avisados de nuestra presencia

Tomamos asiento en una mesa discreta en el extremo del bar, pedimos unos cortados y una infusión, y sin mas preámbulos, Toni comenzó a relatarle a don Enrique cómo se desarrollaba la actividad contrabandista en Santanyí.

Empezó diciendo que el principal obstáculo para acabar con la organización contrabandista, era que contaba con la colaboración de guardias civiles, que a cambio de dinero, les facilitaban las descargas de tabaco y les avisaban en caso de que hubiera investigaciones contra ellos. Según él, estos guardias prestaban servicio en el puesto de Santanyí, pero también los había en Palma, en la Comandancia. Añadió que también tenían colaboradores entre el personal del Servicio de Vigilancia Aduanera (SEVA), que les informaban de los movimientos de sus embarcaciones.

Contó que las descargas se realizaban en Cala s’Almonia, en la zona costera de una finca llamada es Rafal des Porc, próxima a es Llombards. Ademas de los que intervenían en la descarga y el transporte del tabaco, contaban con vigilantes situados en las proximidades para evitar ser sorprendidos. Una vez cargado en camiones o furgonetas, circulaban por caminos interiores de la finca hasta que, ya lejos de la costa, llegaban al acceso a la carretera que unía es Llombards con Santanyí, que estaba bloqueado por una barrera con candado. Desde allí hasta Santanyí solo había cuatro kilómetros de distancia.

Después identificó por sus alias a los que él pensaba eran los principales jefes de la organización: Pep Randé, Miquel Gran y Xifonet, y nos proporcionó datos suficientes para poder ponerles nombre y rostro a estas personas. Cuando Toni terminó de hablar, don Enrique le preguntó qué le había llevado a ofrecer sus servicios a la Guardia Civil.

Toni Moreta contestó que tenía dos motivos. Uno era el dinero que conseguiría si la Guardia Civil lograba la aprehensión de un alijo de tabaco, que calculaba no sería de menos de 300 o 400 cajas. El otro motivo, y no el menos importante, era la venganza contra los jefes de la organización contrabandista, porque después de toda la vida dedicándose al contrabando de tabaco en Santanyí, lo habían humillado y dejado fuera.

Durante la mayor parte del trayecto de regreso a Palma, el teniente coronel permaneció en silencio, supongo que reflexionando sobre las revelaciones hechas por el nuevo confidente.

Un día de playa

Al día siguiente empezamos a realizar gestiones para localizar los lugares donde, según Toni Moreta, se realizaban los alijos de tabaco. El grupo lo formábamos dos cabos y tres guardias. El otro cabo era José Sánchez, y los guardias, Ángel Esbert, Miguel Miralles y José García. Después se incorporó el cabo primero Carlos García.

Era una mañana típica de verano, sol y mucho calor, ideal para ir al a playa. Así que cogí a dos de mis hijos, Luis y Javier, de 7 y 5 años, y junto con el cabo Juan y creo que en mi coche particular, salimos dispuestos a pasar un día de playa, aunque el objetivo principal era localizar el lugar en donde se realizaban los alijos de tabaco.

Cala s’Almonia a principio de los años 80 era un lugar aislado al que se llegaba por un camino sin asfaltar, aunque transitable para vehículos, que empezaba en la carretera de Santanyí a Cala Llombards y terminaba encima de la cala, donde había un chalé, que según averiguamos, estaba deshabitado la mayor parte del año.

Para llegar a la cala, había que descender una larga y empinada escalera de piedra, de escalones altos y estrechos (nada que ver con la que hay en la actualidad, mucho más cómoda).

Era una cala principalmente rocosa, con una pequeña playa de arena de unos diez metros. Había algunas casetas donde los pescadores guardaban sus barcas y bordeando la orilla rocosa llegabas a la parte que lindaba con el predio de es Rafal des Porc. En ese lugar terminaba un camino de tierra apto para vehículos que venía desde el interior de la finca. Nos llamó la atención que en el tramo final del camino y junto al mar había sido ensanchado y asfaltado, formando una especie de plataforma que facilitaba a los vehículos dar la vuelta.

Localizado el lugar, estábamos dispuestos para montar los dispositivos para sorprender a los contrabandistas. Salimos de Palma al anochecer en dos vehículos camuflados. En Santanyí recogimos discretamente a Toni Moreta, y nos dirigimos a las proximidades del lugar por donde los vehículos cargados con tabaco saldrían de la finca de es Rafal des Porc, para incorporse a la carretera de Santanyí.

Dejábamos los vehículos escondidos y tras caminar un buen trecho, al llegar a la barrera que cerraba el paso a la finca, esperábamos prestos a intervenir, en cuanto se presentaran los vehículos de los contrabandistas.

Ademas de nosotros, había ocho o diez guardias más, en cuatro o cinco vehículos camuflados que permanecían a unos kilómetros de distancia, debidamente ocultos y que intervendrían una vez diéramos la alarma. Muchas de las noches llegaron a participar en el dispositivo tanto el teniente coronel como su ayudante, el capitán Méndez.

Para las comunicaciones utilizábamos unos transmisores Motorola muy buenos que nos prestó el Servicio de Seguridad de la Casa Real (los Reyes estaban de vacaciones en Marivent), gracias a la mediación de nuestro jefe, que había sido compañero de promoción del rey Juan Carlos en Zaragoza. Tuvimos que devolverlos cuando los Reyes regresaron a Madrid, y sustituirlos por los transmisores que teníamos en la Comandancia, unos Ban-Tan enormes, poco manejables y con un alcance limitado.

Ademas del servicio de vigilancia en Santanyí, realizamos investigaciones sobre los supuestos jefes de la banda: Pep Randé, Xifonet y Miauel Gran, que vivían en es Pil.larí, ses Salines y Santanyí. En alguna ocasión detectamos que se reunían en el restaurante Rancho Bonanza, que en aquella época estaba en un lugar solitario de la Playa de Palma. Después de muchas noches de vigilancia infructuosa, el teniente coronel entendió que a pesar del sigilo con el que tratábamos de actuar, los contrabandistas estaban apercibidos de nuestra presencia.

El dispositivo de vigilancia montado en Santanyí implicaba el movimiento de mucho personal y vehículos, con desplazamientos a veces a horas intempestivas. El hecho de que los contrabandistas tuvieran «ojos y oídos» en nuestra propia casa hacía inviable el éxito de la operación.

Ante la certeza de que no se iban a producir alijos de tabaco en Cala s’Almonía mientras el dispositivo de vigilancia estuviera activo, el jefe decidió cancelarlo, retirar de la zona todos los efectivos y emplear una táctica diferente.

Mañana, parte II: Cala s’Almonia