Condenado un conductor que mató a un menor y se dio a la fuga en Algaida

Un hombre fue condenado ayer a 15 meses de prisión y una multa de 1.980 euros por atropellar a dos hermanos adolescentes, uno de los cuales murió, y darse a la fuga en Algaida. El acusado se declaró autor de tres delitos de homicidio y lesiones por imprudencia menos grave y abandono del lugar del accidente tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la familia de las víctimas, que ejercía la acusación particular. El pacto incluye la suspensión de la pena de prisión, por lo que el hombre, representado por el abogado Bartolomé Salas, no será encarcelado. La sentencia le impone la retirada del carné de conducir durante dos años.

Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho de la tarde del 7 de diciembre de 2022. El conductor, de 48 años, había estado tomando unas cervezas después de acabar su jornada laboral y se puso al volante. Circulaba por la carretera Ma-5010, que une Algaida y Llucmajor, a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora, por debajo del límite máximo, fijado en 90. Era de noche, la vía no tenía arcenes, la calzada estaba algo deteriorada y carecía de iluminación artificial, detalla la sentencia.

El coche del acusado no estaba en buenas condiciones. Tenía suciedad en el limpiaparabrisas -que llevaba encendido porque estaba lloviendo-, un elemento colgado en el retrovisor interior le dificultaba la visión y el vehículo sufría defectos mecánicos en la tracción y la dirección y los neumáticos no tenían la presión adecuada. Además, el conductor no prestaba la debida atención a la carretera.

En estas circunstancias, el acusado no se percató de la presencia de dos hermanos adolescentes, de 15 y 16 años, que caminaban por el lado derecho de la carretera. Los chicos no llevaban ningún elemento reflectante y tampoco está acreditado que llevaran encendida la linterna del teléfono móvil.

En el kilómetro 4,8 de la carretera entre Algaida y Llucmajor, el coche se llevó por delante a los dos menores. Primero arrolló al mayor de los hermanos, que salió despedido unos 10 metros, y luego golpeó en el brazo al menor. Tras el doble atropello, el conductor no se detuvo y huyó del lugar, aunque se entregó esa misma noche a la Guardia Civil. Dio negativo en la las pruebas de alcohol y drogas y quedó detenido.

Los dos hermanos fueron trasladados en ambulancia a Son Espases. El mayor falleció horas después debido a las gravísimas lesiones sufridas en el atropello. Su hermano fue atendido de diversas heridas y tardó un mes en recuperarse.

El conductor ingresó en prisión preventiva por orden judicial y salió en libertad unos días después. La Fiscalía reclamó para él dos años y medio de cárcel, 22.140 euros de multa y la retirada del carné durante cuatro años. La familia de las víctimas, que se personaron en el proceso judicial como acusación particular, solicitó penas que sumaban ocho años de cárcel para él. Los perjudicados ya fueron indemnizados por la compañía de seguros del conductor con casi 154.000 euros.

Tras una ardua negociación, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad antes del juicio que debía celebrarse ayer. En la vista celebrada en un juzgado de lo penal, el hombre reconoció los hechos y se conformó con las penas pactadas con las acusaciones. La magistrada dictó sentencia en el acto.