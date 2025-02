Un anciano alemán convive dos días con el cadáver de su esposa en sa Coma

Jürgen A., un anciano alemán de 84 años, convivió al menos dos días con el cadáver de su esposa Ingrid en su apartamento de sa Coma, donde acudían con frecuencia desde su Alemania natal. Al parecer, el hombre creyó que ella estaba sumida en un profundo sueño del cual no despertaba, pero no había tomado conciencia de su muerte. Al encontrarla tendida en el suelo junto a la cama del dormitorio, llamó a los servicios de emergencias. El personal sanitario, procedente del PAC de Cala Millor acudió al inmueble y confirmó su fallecimiento. Investigadores de la Guardia Civil se personaron allí para averiguar qué había ocurrido. También acudió el forense del Juzgado de Manacor para el levantamiento del cadáver. Todos los indicios apuntan a que falleció por motivos naturales.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en los apartamentos Green Garden, situados en el número 3 de la calle Roure de sa Coma, en el término municipal de Sant Llorenç des Cardassar. El matrimonio pasaba allí largas temporadas. En este caso, Jürgen creyó que Ingrid estaba durmiendo plácidamente en su cama y no se despertaba. En un principio no le dio la menor importancia y lo atribuyó a un sueño muy profundo.

Sin embargo el martes se inquietó al volver al dormitorio. Jürgen se encontró a Ingrid tendida en el suelo, al lado de la cama, y no respondía. Pese a esta circunstancia, siguió pensando que su esposa seguía dormida. De hecho esto manifestó el anciano cuando llamó a las asistencias sanitarias del Ib-salut del PAC de Cala Millor. Cuando los facultativos se personaron en el lugar, confirmaron su muerte.

Inspección ocular

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Sant Llorenç. Los investigadores realizaron una minuciosa inspección ocular y no encontraron señales de violencia en la fallecida. El hecho de que la mujer se encontrara en el suelo lo atribuyeron a que el hombre se levantó de la cama y ella se habría caído al tirar de la manta. El forense del Juzgado de Manacor se personó para ordenar el levantamiento del cadáver de la mujer y consideró también que el óbito se había producido por causas naturales.

El cadáver de Ingrid fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia. Su muerte respondería a algunas de las patologías que padecía, diabetes entre ellas, pero todo debido a causas naturales.