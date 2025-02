Detenido en Palma tras causar daños en 22 vehículos y amenazar a dos menores con un cuchillo

Un hombre de 33 años, de nacionalidad ecuatoriana, se dedicó la tarde del miércoles a causar daños a 22 coches con un cuchillo y al mobiliario urbano. También amenazó a dos menores con el arma blanca para intentar robarles el patinete eléctrico. Un agente de la Policía Local fuera de servicio presenció la escena y lo impidió. Tras avisar al 092, una patrulla se personó y le detuvieron por el presunto delito de amenazas con arma blanca y por daños.

Daños causados a la pintura de coche por este hombre con un cuchillo. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Los hechos ocurrieron sobre las siete y media de la tarde del miércoles en el barrio palmesano de Son Espanyolet. Un policía local fuera de servicio reparó en el comportamiento de un individuo, que se dedicaba a causar daños en 22 coches y en el mobiliario urbano. Así, alertó al 092 para denunciar lo ocurrido. A continuación el agente presenció cómo este sujeto pretendía sustraer el patinete eléctrico a dos menores con un cuchillo. El funcionario lo impidió al enseñarle la placa policial.

Una patrulla de la Unitat de Seguretat Integral (Usei) de la Policía Local se personó poco después en el lugar. Nada más advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida. No obstante no pudo ir muy lejos. Los agentes no tardaron en interceptarle. En el momento de su detención, este individuo presentaba una herida muy sangrante en una de sus manos, por lo que pidieron presencia médica. Esta se la había producido durante el intento del robo del patinete eléctrico.

Bajo custodia policial

Tras la llegada de la asistencia médica y los facultativos atendían al herido, este se mostró muy violento. Hasta el punto de que trató de quitarse los vendajes y abandonar el lugar. Los agentes de la Policía Local se lo impidieron. La hemorragia que presentaba en la mano no se la podían contener. Por este motivo le trasladaron a Son Espases en ambulancia para que fuera atendido en calidad de detenido, bajo custodia policial.

A este individuo se le atribuyen 21 arañazos en la pintura de los vehículos causados con el cuchillo. Además, a uno de los coches le pinchó las ruedas. También rompió una maceta y una papelera. Todos los afectados por estos daños intencionados han sido citados por la Policía Local para informarles de lo sucedido y el procedimiento de denuncia que pueden emprender contra el presunto autor.