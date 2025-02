Absueltas dos jóvenes acusadas de denunciar en falso una violación en Palma

Dos jóvenes acusadas de denunciar en falso a un hombre por violarlas en Palma han sido absueltas. La sentencia concluye que no hay pruebas de que las dos mujeres, representadas por el abogado Llorenç Salvà, "presentaran la denuncia sabiendo que no se ajustaba a la realidad", por lo que las exculpa del delito de denuncia falsa, por el que la Fiscalía reclama sendas penas de un año y medio de prisión.

La sentencia del juzgado de lo penal número 3 de Palma detalla que las dos mujeres acudieron el 15 de diciembre de 2021 a la comisaría de Policía para denunciar que nueve días antes un hombre había mantenido relaciones sexuales con ambas sin su consentimiento. A raíz de su denuncia, el acusado fue detenido por la Policía Nacional. El caso quedó archivado en septiembre de 2022, cuando el juzgado decretó el sobreseimiento libre de las actuaciones al entender que no había ningún indicio de que se hubiera cometido una agresión sexual.

La Fiscalía impulsó entonces un proceso penal contra las dos chicas por denuncia falsa. Ambas fueron juzgadas la semana pasada e insistieron en que cuando ocurrieron los hechos no estaban en condiciones de prestar su consentimiento a las relaciones sexuales. La jueza concluye que cuando presentaron la denuncia no actuaron con "consciencia de la falsedad" ni con "la voluntad específica de presentar como verdaderos hechos que no lo eran", por lo que las absuelve.