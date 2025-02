Dos menores, investigados en Mallorca por difundir imágenes de compañeras con insultos y vejaciones sexuales

Dos menores utilizaban dos canales de mensajería instantánea para subir imágenes de otras compañeras de instituto sin permiso y proferían allí toda suerte de insultos y vejaciones de contenido sexual. Agentes de la Policía Nacional en Manacor, en colaboración con los Policías Tutores de la Policía Local de Manacor, iniciaron las pesquisas y les tomaron declaración en calidad de investigados. Los alumnos clausuraron dichos canales en los que se vertía este contenido al ser investigados por ello. Al menos podría haber unas 40 adolescentes afectadas.

Un policía tutor de Manacor dio la voz de alarma. Este, al igual que algunas menores, manifestaron que un canal de mensajería instantánea circulaban imágenes de ellas captadas y subidas sin su permiso. Estas iban acompañadas de vejaciones e insultos de índole sexual.

El policía tutor de Manacor emitió un informe al respecto. Con las indicaciones de las afectadas, investigadores de la Policía Nacional se encargaron del caso. En primer lugar, contactaron con las víctimas y recogieron sus denuncias, al tratarse los hechos presuntamente constitutivos de delito. Todas las afectadas eran menores de edad y cursaban estudios en el mismo centro docente.

En principio la investigación se inició en torno a centros docentes de Manacor. Pero en dichos canales de mensajería instantánea participaban también alumnos de varios centros de la isla, entre ellos Artà, Felanitx, Sóller y Palma. Al tener conocimiento de la investigación policial, muchas menores más se animaron a interponer las correspondientes denuncias.

El 'modus operandi' consistía en que los dos presuntos autores abrieron, con nivel de administrador, canales de difusión de mensajería instantánea, a través de aplicaciones de móvil. Luego invitaban a otros estudiantes a unirse a dichos grupos. En estos se dedicaban a difamar, insultar, vejar e incluso amenazar mostrando fotos de las chicas a las que denigraban. Estas imágenes habían sido tomadas y subidas sin su consentimiento. También aparecía su nombre, instituto, clase o incluso el domicilio de la misma.

La actividad de estos chats, aparentemente inofensivos, pronto se tornó un aumento de la agresividad y desprecio de algunos de los participantes. De hecho se llegaba a inducir a cometer agresiones físicas y daños hacia sus propiedades. En sus propiedades. También se detectó que pudiera desencadenas situaciones graves de buliying. Por este motivo se aceleró para evitar que esto pudiera suceder.

Anonimato

A continuación los investigadores identificaron a los presuntos miembros de los canales de difusión y determinaron con exactitud cómo se realizaba su actividad. Los investigados abrían los canales desde el anonimato y realizaban una invitación para apuntarse a dichos canales a través de otras aplicaciones. Esto permitía al invitado difundir los comentarios de forma totalmente anónima. En el caso de querer determinar su identidad, la afectada debía hacer un pago para hacerse 'premium', con lo cual los administradores de los grupos obtenían un beneficio.

Muchas de las víctimas ya intuían quiénes eran los administradores que estaban detrás de todos estos chats. No lo habían denunciado en su día por temor o vergüenza, al haber subido comentarios de índole sexual.

Una vez que estos estaban plenamente identificados, los autores fueron investigados y citados a Comisaría en presencia de sus padres y de los correspondientes abogados. El atestado fue remitido a la Fiscalía de Menores para que actuara en consecuencia y cerraron voluntariamente dichos canales.

Los institutos en los que había alumnos implicados no tenían clara una posibilidad de actuación, al ser actividades externa fuera del ámbito educativo. No obstante han colaborado activamente con la Policía para el completo esclarecimiento de los hechos. Los investigadores no descartan un aumento de las denuncias por la gran trascendencia que estos hechos han tenido en su ámbito. La Policía Nacional recuerda que las redes sociales utilizadas sin el debido cuidado y sin el necesario control parental, pueden llevar a consecuencias no deseadas y causar importantes daños a otras personas y hechos constitutivos de delito. Por esto resalta la importancia de denunciarlo.