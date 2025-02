La Fiscalía pide cárcel para dos jóvenes acusadas de denunciar en falso una violación en Palma

La Fiscalía pide sendas condenas de un año y medio de cárcel para dos jóvenes acusadas de denunciar en falso por agresión sexual a un chico, que llegó a ser detenido, en Palma. El ministerio público sostiene que ambas acudieron a la Policía siendo conscientes de que las relaciones sexuales fueron consentidas. Además, solicita que ambas indemnicen al denunciado con 10.000 euros por los daños morales, ya que estuvo imputado durante varios meses hasta que el caso se archivó y no pudo renovar el NIE al constar que estaba acusado de violación.

Las dos procesadas insistieron ayer en el juicio en que fueron agredidas sexualmente por el joven aprovechando su estado de embriaguez. «No estábamos en condiciones de consentir las relaciones», argumentaron.

Las dos jóvenes acudieron el 15 de diciembre de 2021 a una comisaría para denunciar que un conocido suyo las había violado a las dos once días antes en su domicilio de Palma. Ambas apuntaron entonces que podrían haber sido víctimas de una sumisión química, aunque en los análisis que les practicaron no se halló ninguna evidencia. La Policía Nacional abrió una investigación y un mes después arrestó al acusado por agresión sexual.

El juzgado decretó el sobreseimiento libre del caso al considerar que las evidencias recabadas, entre ellas varios mensajes de las chicas con el acusado y con una amiga suya tras la supuesta violación, evidenciaban que las relaciones fueron consentidas. La Fiscalía acusó entonces a las dos jóvenes de presentar una denuncia falsa.

Las dos acusadas explicaron que conocían al hombre porque era tatuador y una de ellas había sido clienta de su estudio. Aquella noche quedaron en una discoteca, donde estuvieron juntos. "Íbamos muy perjudicadas", contaron las chicas en el juicio. Según explicaron, no recordaban bien lo ocurrido desde que salieron del local hasta que acabaron en el domicilio del hombre, donde mantuvieron relaciones sexuales. "No estábamos en condiciones de consentirlas", insistieron. Según su versión, ambas acudieron a la Policía para presentar una denuncia animadas por personas de su entorno a las que habían contado lo ocurrido. "Nos dijeron que la relación no había sido normal", apuntaron.

El hombre al que denunciaron mantuvo que "las relaciones fueron consentidas con ambas" y que meses después le citó la Policía y lo detuvo. Aseguró que a raíz de la denuncia, que fue finalmente archivada por el juzgado, tuvo problemas para renovar el NIE y reclamó la indemnización de 10.000 euros propuesta por la Fiscalía.

El caso quedó visto para sentencia.

