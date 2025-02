El detenido por pegar fuego a un indigente en Palma dijo que no sabía por qué lo había hecho

Un joven español de 27 años fue detenido la pasada semana como presunto autor de un delito de intento de asesinato, por prender fuego a un indigente que dormía en el zaguán de una oficina bancaria en la barriada palmesana de Santa Catalina. La víctima se despertó con el saco de dormir y las mantas con las que se cubría en llamas y, aunque logró sofocar el fuego, sufrió quemaduras en un brazo y una pierna. Una exhaustiva investigación del Grupo de Homicidios, que revisó numerosas cámaras de la zona, permitió localizar al presunto autor, que ingresó en prisión tras declarar ante el juez. El joven manifestó que no sabía por qué lo había hecho, que había sido un acto irreflexivo.

Según informan fuentes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron sobre las doce y cuarto de la noche del pasado 18 de enero, en un zaguán abierto de una oficina bancaria en la calle Rosselló de Palma, donde un indigente de 45 años solía pasar las noches para refugiarse del frío, cubierto por un saco de dormir y unas mantas.

Esa noche el hombre se despertó al notar un intenso calor en las piernas y descubrió que tenía las mantas y el saco envueltos en llamas. Se levantó rápidamente y apagó el fuego, aunque sufrió quemaduras graves, de segundo grado en la pierna izquierda, y de segundo y tercer grado en una mano.

La víctima salió al exterior y pidió ayuda a una patrulla de la Policía Local que pasaba por allí. Los agentes solicitaron la intervención urgente de una ambulancia del 061. Los sanitarios le prestaron las primeras asistencias al herido y lo trasladaron a un centro médico.

La Policía Local informó a la Policía Nacional, y el Grupo de Homicidios se hizo cargo de la investigación para localizar al responsable, una investigación que resultó muy complicada.

El indigente no había llegado a ver a la persona que le había pegado fuego. Cuando se despertó, no había nadie ya. Explicó que llevaba tiempo pernoctando en ese zaguán, pero que nunca había tenido problemas con nadie. Solo había discutido en una ocasión con un hombre.

Los investigadores revisaron numerosas cámaras de seguridad de la zona hasta que consiguieron tener imágenes del presunto agresor, lo que permitió descartar que se tratara del mismo hombre con el que la víctima había discutido.

Las gestiones de los investigadores permitieron acotar la zona de búsqueda del sospechoso, donde instalaron puntos de vigilancia para localizarle. Finalmente le interceptaron el pasado viernes, cuando circulaba en patinete eléctrico, y quedó detenido por un delito de intento de asesinato. Los investigadores registraron su domicilio e intervinieron varios mecheros, que serán analizados en un intento de confirmar si alguno de ellos fue el que habría utilizado para pegar fuego a la víctima

El joven, que no tenía ninguna relación con el indigente, no declaró en comisaría. El sábado fue conducido a disposición del juzgado de guardia y allí comentó que no sabía por qué lo había hecho, que había actuado sin pensar en las consecuencias. El titular del juzgado decretó su ingreso en prisión.