Aplazado el juicio a tres acusados de una agresión sexual en manada en Palma por un cambio de abogado

El juicio a tres acusados de una agresión sexual en manada en Palma ha sido aplazado hoy porque uno de los procesados ha solicitado cambiar de abogado. Este encausado, que está preso, ha dicho no estar conforme con los servicios de su letrado de oficio y ha anunciado que su familia ya ha contactado con otro para que le represente. La Fiscalía ha dado el visto bueno y el tribunal ha señalado el juicio para el próximo 9 de abril.

La Fiscalía reclama sendas condenas de nueve años de prisión para los acusados. Según la tesis del ministerio público, abordaron a la víctima en plena calle, la acorralaron y empezaron a manosearla y besarla sin su consentimiento.

La víctima intentó sin éxito zafarse de los agresores y acabó engañándoles para llevarlos hasta el domicilio de unos amigos, donde empezó a chillar en busca de ayuda. Los acusados le arrebataron entonces el teléfono móvil y se dieron a la fuga. Los tres están acusados de delitos de agresión sexual y robo con violencia. Dos de ellos están presos.

"La acusación es falsa y sé que me van a condenar. No me gusta el abogado que tengo", ha anunciado uno de los encausados esta mañana ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial. La sala ha acordado aplazar la vista y le ha dado un plazo de cinco días para que formalice la designación de un nuevo abogado.

En el juicio que debía celebrarse hoy estaban citados una docena de testigos, a los que una de las magistradas les ha explicado los motivos del aplazamiento.