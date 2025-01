El vendaval levanta parte del tejado del instituto Francesc de Borja Moll de Palma

El vendaval ha levantado esta madrugada parte del tejado de uno de los edificios del instituto de Formación Profesional Francesc de Borja Moll, en el Polígono de Levante de Palma. Cuando ha ocurrido el siniestro el centro estaba vacío, por lo que no se han registrado daños personales. Los Bombers han acordonado la zona para evitar accidentes y esta mañana los alumnos han podido seguir sus clases con normalidad.

El incidente ha ocurrido sobre las tres de la madrugada, según han explicado algunos de los vecinos de la calle Caracas, donde está ubicado el instituto. "He oído un ruido muy fuerte y cuando me he asomado a la ventana he visto que el viento había levantado una parte del tejado", comentaba uno de los residentes. La gran pieza metálica ha girado sobre sí misma y ha acabado apoyada sobre un árbol, junto al edificio del instituto.

Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers y la Policía Local de Palma. En el momento del accidente el centro educativo estaba vacío, por lo que no se han producido daños personales. Los equipos de emergencia han comprobado la zona y han precintado los alrededores del edificio donde se había levantado la estructura para evitar posibles accidentes, a la espera de que el tejado sea reparado.

Los alumnos del instituto han podido seguir las clases con normalidad.

Agentes de la Policía Local observan los daños en el tejado del instituto. / X.P.

Se trata del único incidente grave provocado por el vendaval esta madrugada. Los Bombers de Mallorca han tenido que intervenir para retirar algúnos árboles y ramas, pero en ningún caso han causado daños de consideración. Las fuertes rachas de viento han afectado en algunos puntos al tendido de la red eléctrica, por lo que ha habido usuarios que se han quedado sin fluido.