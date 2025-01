Los bomberos de Ibiza dan por muertos por error a dos heridos en un accidente de tráfico: ¿Qué ha ocurrido?

Las redes sociales de los servicios de emergencias son una fuente oficial de los sucesos que tienen lugar en Ibiza y de sus publicaciones los periodistas obtenemos información.

Esta mañana, en cuanto los periodistas de Diario de Ibiza vieron ese tuit, se puso en marcha la maquinaria para obtener más datos y detalles de ese trágico suceso. Llamadas a primera hora de la mañana a Policía Local, Guardia Civil, 061, Hospital Can Misses, Policlínica Nuestra Señora del Rosario...

Una nueva llamada desde esta redacción a los Bomberos de Ibiza, tras leer el tuit, confirmó los datos de esa publicación en X de que había dos fallecidas en el accidente, las dos conductoras del choque frontal que tuvo lugar ayer por la tarde. El 061 informó a este diario que en el siniestro había heridos, pero precisaron que desconocían si las dos heridas más graves finalmente habían fallecido en el hospital. Por su parte, la Guardia Civil, afirmó: "Al parecer, las dos víctimas del accidente fallecieron en el hospital, pero no podemos afirmarlo a no tener constancia. En dicho accidente resultaron un herido grave, dos leves y dos ilesos".

Los tiempos en periodismo, y más en sucesos, son acelerados, pero a pesar de ello se confirman las informaciones por todos los medios de los que dispongamos.

Una fuente oficial

El tuit de los Bomberos de Ibiza era tan claro y contundente, donde incluso se daban las condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos, que apenas había duda de que, desgraciadamente, nos encontrábamos ante el primer accidente mortal en nuestras carreteras de 2025. Por otra parte, siempre que el parque insular ha publicado información de algún suceso en sus redes sociales, se ha tratado de información veraz. En el caso del accidente ocurrido ayer, tampoco se puso en duda, puesto que era información oficial.

Finalmente, fue el Hospital Can Misses, el que acabó desmintiendo la noticia de que en el accidente de tráfico había habido dos fallecidas y confirmaba cinco heridos, uno de ellos en la UCI del hospital público (mujer de 66 años de nacionalidad alemana) que se encuentra estable dentro de la gravedad y otros cuatro han sido derivados a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y no revisten de gravedad.

A las 10:23 de esta misma mañana, los Bomberos de Ibiza publicaban un nuevo tuit en el que se disculpan por el error cometido.