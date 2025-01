Rescatan a una senderista desorientada en el Puig Roig

Especialistas del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil rescataron el domingo a una mujer alemana que llamó al servicio de emergencias 112 porque había perdido el camino por el que se encontraba paseando en una zona cercana al Puig Roig y no sabía regresar. Los hechos ocurrieron sobre l as 18.40 horas. La excursionista avisó al 112 que se encontraba desorientada y preocupada por no disponer de ningún dispositivo de luz y la proximidad de la caída de la noche. El helicóptero encontró a la mujer agazapada en una roca, en buen estado.