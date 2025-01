Imputado por exhibir a la Policía Local de Palma un carné de conducir digital falsificado

La Policía Local de Palma ha imputado a un conductor que exhibió un carné de conducir digital que había sido falsificado. El sospechoso mostró el documento a los agentes a través de su teléfono móvil y los investigadores comprobaron después, tras realizar diversas gestiones, su falsedad.

Los hechos se remontan al pasado 26 de noviembre. Poco antes de la una del mediodía, una patrulla detectó que en la avenida Jaume III había un vehículo con matrícula alemana que estaba parado en uno de los carriles de circulación. Los agentes pidieron al conductor que se identificara y el hombre mostró fotografías de su carné de conducir y la documentación del vehículo a través de su teléfono móvil.

Los policías detectaron algunas anomalías en la imagen y dudaron de su autenticidad. Apreciaron diferencias en la tipografía de las fechas, lo que sugería que el documento podría haber sido manipulado digitalmente. Una vez denunciado por la infracción de tráfico se le permitió continuar la marcha al no poder verificar en ese momento la autenticidad del permiso de conducción alemán.

Al día siguiente, la Policía Local contactó con el consulado de la República Federal de Alemania para verificar la autenticidad del carné. El Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD), tras analizar el documento, constató su manipulación. El consulado realizó gestiones con la Policía alemana y el pasado 2 de diciembre confirmó que el permiso de conducir era falso. A través de una base de datos europea, los agentes comprobaron que el vehículo estaba dado de baja desde el año 2022 y circulaba sin seguro obligatorio.

Tras ser citado en dependencias policiales, el hombre compareció el pasado 7 de enero y fue informado de sus derechos como investigado no detenido por los presuntos delitos de falsificación de documento oficial y contra la seguridad vial al conducir sin permiso. Se acogió a su derecho a no declarar y a no hacer entrega de su carné. De todas las diligencias practicadas se ha dado cuenta a la autoridad judicial.