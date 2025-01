Los dos condenados por matar a un turista tirándolo de una furgoneta en marcha piden que se repita el juicio

Los dos hombres condenados a 12 y 15 años de cárcel por matar a un turista alemán arrojándolo de una furgoneta en marcha en la autopista de s’Arenal en octubre de 2021 piden que se repita el juicio. En sendos recursos de apelación presentados ante el Tribunal Superior de Justicia, aseguran que la jueza que presidió el juicio actuó con «falta de imparcialidad» al consentir que las acusaciones se extralimitaran en sus alegatos, lo que «influyó indebidamente» en la decisión del jurado popular. Por otra parte, sostienen que el estado de embriaguez de la víctima, Tim Vogt, se planteó en contra de los acusados cuando debió hacerse como un indicio de que el turista se tiró adrede del vehículo. Finalmente, consideran que el veredicto de culpabilidad, que declaró a los dos procesados autores de un delito de homicidio, es «incoherente y carece de base», por lo que solicitan también su absolución.

Los recursos de las abogadas de Francisco Jesús J.G. y José David R.S. denuncian una serie de irregularidades en el juicio que habrían vulnerado los derechos de los acusados. Critican que la abogada de la acusación particular, en nombre de la familia de Vogt, comentara en su alegato inicial ante el jurado popular «extractos sesgados» de las declaraciones que los dos sospechosos habían realizado tras ser detenidos por la Policía, introduciendo así elementos de la instrucción que luego no fueron admitidos como prueba documental. La letrada, según la tesis de las defensas, también introdujo «afirmaciones y hechos nuevos» que no figuraban en su escrito de acusación, como que los sospechosos metieron a la víctima por la fuerza en la furgoneta y que la tiraron cuando ya estaba muerta. Esta situación fue «inadmisible jurídicamente» y provocó la «contaminación de los miembros del jurado». También critican que la fiscal y la acusación particular pudieran consignar las preguntas que habrían hecho a los dos acusados, que se habían acogido a su derecho a no responderles.

Las defensas responsabilizan a la jueza que presidió el juicio de «permitir estas situaciones que afectaron a la imparcialidad» del tribunal popular y entienden que la magistrada debería haber «frenado» este comportamiento. «Permitiendo todo lo anterior se ha influido indebidamente en la formación de la voluntad de los miembros del jurado», argumentan.

Por otro lado, los recursos cuestionan que el objeto del veredicto incluyera como hecho desfavorable para los acusados el elevado estado de embriaguez de la víctima. Apuntan que esta circunstancia no estaba incluida en los escritos de acusación y que debió ser planteada como favorable, pues a su entender avala la tesis de que Vogt se lanzó de la furgoneta por voluntad propia.

Veredicto "incoherente"

Las defensas aseguran también que el veredicto del jurado, que consideró probado que los dos acusados se concertaron para tirar a la víctima a la autopista, «carece de una motivación suficiente y coherente» y no expone porque descarta la versión de los dos procesados.

Además, argumentan que las condenas se basan principalmente en las declaraciones «contradictorias» de dos testigos que, a su juicio, no son suficientes para dar por buena la tesis de las acusaciones y rechazar la de las defensas.

