Una joven acusa a dos turistas italianos de violarla en Palmanova: "Me arrinconó y me penetró mientras el otro se masturbaba"

Una joven ha acusado hoy a dos turistas italianos de haberla violado en un hotel de Palmanova (Calvià) durante sus vacaciones en Mallorca. "Uno me arrinconó en el balcón y empezó a besarme. Me llevó a la habitación y me penetró. Yo le decía que parase. El otro chico estaba al lado masturbándose", ha relatado la denunciante, que tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. Los dos procesados, para quienes la Fiscalía reclama sendas penas de seis años de prisión por un delito de agresión sexual, han negado que forzaran a la joven y han asegurado que todo fue consentido.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 13 de septiembre de 2021 en un hotel de Palmanova donde la víctima, una española que había venido a la isla para pasar unos días de vacaciones con una amiga, y los dos sospechosos estaban alojados. Habían coincidido en el establecimiento y acabaron concertando una cita aquella noche, ha explicado la denunciante. "Volvimos de fiesta y vi que tenía un mensaje para que fuéramos a su habitación. Mi amiga estaba cansada y fui yo sola para no hacerles el feo", ha señalado la joven.

Cuando llegó al cuarto de los acusados, estuvieron charlando en el balcón los tres. "De un momento a otro las cosas cambiaron. Me empecé a agobiar. De repente, [uno de los chicos] me arrinconó en una esquina. Me besó muy fuerte y empezó a tocarme. Yo no sabía qué hacer. Entonces me cogieron de la mano y me llevaron a la habitación. Me quitó la falda y el tanga. Yo le decía "¡Stop! ¡Para". Me estaba haciendo muchísimo daño", ha contado.

Según su relato, pese a su oposición uno de los acusados la penetró. "Noté un dolor superfuerte. Me levanté del susto, miré hacia un lado y vi que tenía el otro chico masturbándose. Eyaculó en mi cara", ha narrado. "Intentó volver a penetrarme, pero le aparté con las piernas, cogí mis cosas y escapé. Fue un dolor inexplicable", ha añadido. La joven, que ha precisado tratamiento psicológico, ha asegurado que no ha podido volver a mantener relaciones sexuales tras lo ocurrido. "Es algo con lo que tengo que convivir toda mi vida", ha lamentado.

Los dos procesados, que solo han respondido a las preguntas de su abogada, han neegado haber forzado a la chica a mantener relaciones. Ambos han asegurado que uno de ellos la besó y ambos se tocaron y han negado que hubiera penetración.