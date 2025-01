Muere un perro en un incendio cuando estaba encerrado en una caravana en Alcúdia

Los dueños han dejado a su perro encerrado en una caravana estacionada en Alcúdia y este ha muerto dentro en la mañana de este domingo. Cuando el can se encontraba solo, un incendio se ha declarado en el interior el can y no ha podido escapar. Bombers de Mallorca han acudido a sofocar el fuego, pero no han logrado salvar la vida del animal.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana, sobre las siete, cuando una caravana se encontraba estacionada en la calle Gabriel Llabrés de Alcúdia. Un incendio se ha declarado en el interior del vehículo cuando un perro se encontraba encerrado en el interior. Los dueños habían dejado allí a su mascota y se habían marchado.

De repente, un fuego se ha declarado en el interior de la caravana con el perro en el interior. Tras avisar los testigos a los servicios, una dotación de Bombers de Mallorca se ha desplazado desde el parque de la localidad para tratar de sofocar las llamas.

Envuelta en llamas

Cuando los servicios de extinción se han personado en el lugar, se han encontrado el vehículo envuelto en llamas. Una vez sofocado el fuego, los bomberos han accedido al interior del vehículo. Este había sufrido importantes daños. A continuación se han encontrado con el cadáver del can. Por el momento se desconoce cuál ha sido el origen del incendio.