Piden 18 años de cárcel por violar a una menor en Mallorca y amenazar con difundir imágenes

La fiscal solicitó ayer una condena de 18 años de prisión para un joven acusado de varias agresiones sexuales a una adolescente en Mallorca. La víctima, que tenía entre 14 y 16 años cuando ocurrieron los hechos, contó en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial que el procesado, ocho años mayor que ella, la amenazaba también con difundir unas imágenes íntimas que ella le había enviado. El joven negó los cargos ante el tribunal: «Todo fue consentido», sentenció. El ministerio público le imputa tres delitos de agresión sexual y reclama una indemnización de 30.000 euros para la denunciante.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020, explicó la joven en el juicio celebrado en la sección primera de la Audiencia Provincial. Detalló que conoció al acusado porque su madre era amiga de la pareja de él. Empezaron a conversar por Instagram y él empezó a hacerle comentarios sexuales, tras lo que se intercambiaron fotografías íntimas. Ella tenía entonces 14 años y él, 22.

Un año después, ambos fueron a un parque acuático con otras personas y el acusado la manoseó. «Me dijo que fuéramos al baño para mantener relaciones, pero yo me negué», contó. Esa misma noche, escribió a la adolescente para citarse con ella en un polígono de Calvià. «Me amenazaba con difundir las fotografías mías que tenía. Intentó que le hiciera una felación y luego me violó. Me cogía por el cuello y me ahogaba», aseguró la chica. La víctima explicó que no denunció hasta un año más tarde porque «quería olvidar todo aquello», pero finalmente contó lo sucedido a una amiga y acudió a presentar la denuncia.

El procesado, por su parte, solo reconoció las conversaciones con la adolescente y el intercambio de imágenes. «Tenía entendido que yo le gustaba», afirmó. En su declaración ante el tribunal, negó haber abusado de la menor en el parque acuático y aseguró que las relaciones sexuales que mantuvieron horas después fueron de mutuo acuerdo y propiciadas por ella. «Todo fue consentido. Yo no la he forzado en ningún momento, no le he hecho nada. No entiendo por qué me denunció», dijo.

La fiscal consideró que estos hechos constituyen tres delitos diferentes de agresión sexual a menor de 16 años, uno de ellos con acceso carnal. Por ellos solicitó penas que suman 18 años de prisión y una indemnización de 30.000 euros para la joven, cuyo relato sobre lo ocurrido es a su entender veraz y creíble. La acusación particular reclamó también una condena para el procesado, mientras la defensa solicitó la absolución.

El caso quedó visto para sentencia.

