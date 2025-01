Una víctima de agresión sexual en Magaluf: “Él se puso encima, le dije que no; me violó y yo me quedé como congelada”

“Él se puso encima, no me dejaba levantarme con su peso, le dije que no y le pregunté dónde estaba mi amiga; él no hablaba conmigo, yo le decía que no, con mi voz con la cabeza y con las manos; consiguió violarme y yo me quedé como congelada”. Una joven turista de Gales ayer recordó a través de videoconferencia durante un juicio en la Audiencia de Palma cómo fue agredida sexualmente en un local de Magaluf en una noche de fiesta en mayo de 2017.

“Él apartó mis shorts y mi ropa interior y me forzó; empecé a tener miedo y me preocupé también por mi amiga, todo era muy confuso, yo había bebido. Tras la violación, mis recuerdos son bastante borrosos. Él salió de la habitación y yo me quedé sola sin creer lo que había pasado”, reconoció la víctima ante el tribunal de la sección primera.

“Me arreglé como pude, bajé las escaleras hasta el bar y salí de allí lo más rápido que pude. En la calle, llamé a gritos a mi amiga. Nos encontramos y me puse a llorar, ella me abrazaba. Decidimos salir cuanto antes de Magaluf y fuimos a nuestro hotel a Santa Ponça. Le dije al recepcionista creo que me acaban de violar. Era la primera vez que estaba en España. No sabía qué hacer. El conserje nos dijo que fuéramos al hospital, pero estaba lejos. No fuimos porque logísticamente nos resultaba muy difícil. Yo me quería duchar, me sentía muy sucia. Estaba realmente perdida. Pensé en acudir a la Policía en España, pero estaba perdida”, aseguró la joven sin poder contener las lágrimas.

Al día siguiente, las dos turistas regresaron a Magaluf para tratar de encontrar el local donde se produjo la agresión sexual. Un británico al que conocieron durante sus vacaciones en la isla les confirmó que el establecimiento ubicado en la calle Punta Ballena era un burdel de rumanos con “muy mala fama”. Volvieron al hotel y al día siguiente regresaron a Reino Unido.

Denuncia los hechos en Reino Unido

“Cuando llegué a mi país, se lo conté a mis padres y fuimos a la Policía. La ropa que llevaba aquella noche se la entregué a los agentes. A raíz de estos hechos he sufrido estrés, son muchos años hasta que ha llegado el juicio. Cada vez que he declarado ante la Policía he revivido lo que ocurrió esa noche. Mi expareja me culpó por no haber salido corriendo de allí. No he cobrado ningún seguro por la violación que sufrí”, agregó sin poder dejar de llorar.

La perjudicada reconoció que la noche del 4 de mayo de 2017 estaba bastante bebida. “Salí de fiesta con mi amiga por Punta Ballena. Era bastante tarde, dos chicos nos agarraron de la mano y nos hicieron entrar a un local. Había un bar allí y nos dieron chupitos. Luego uno de los chicos me subió por las escaleras a una habitación oscura con una cama pequeña como de masajes. Él me empezó a besar, pero yo le esquivaba, le decía que no. Al final, le devolví un beso”, manifestó la joven.

Según su versión, el hombre trató de que ella le practicara sexo oral, pero no lo consiguió. En ese momento, entró una mujer en el cuarto, le entregó al muchacho un preservativo y se marchó. Luego, él se colocó encima y la forzó, según la víctima.

El acusado, de origen rumano, negó los cargos de forma rotunda ante la sala. Solo respondió a las preguntas de su abogado. La fiscalía solicitó para él una pena de siete años de prisión por un delito de agresión sexual, además de diez años de alejamiento y cinco años de libertad vigilada.

El acusado niega los hechos

“La noche del 4 de mayo no era la primera vez que veía a esa chica. Dos días antes la vi y ella me dijo que quería salir conmigo. Aquella noche la invité a chupitos en el bar y fuimos los dos juntos arriba. Ella me empezó a tocar, me masturbó, nunca la penetré, fueron tocamientos. Ella nunca se resistió. Fue todo muy rápido, fueron unos minutos. Ella me vino a buscar”, se defendió el sospechoso.

“Cuando bajamos al bar tomamos otro chupito, me dio un beso y se fue. Nunca más la vi”, indicó el joven, que un año después fue detenido por estos hechos.