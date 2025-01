Condenada una madre por dejar sola a su hija entre basura y droga

Entre tetrabricks de vino abiertos, utensilios para el consumo de drogas y papelinas, mal alimentada y muchos días sin ir al colegio permanecía una niña de siete años en su domicilio de la Colònia de Sant Jordi mientras su madre se encontraba fuera de casa. La progenitora aceptó ayer una pena de 18 meses de prisión, tras comparecer en un juzgado de Vía Alemania y alcanzar las partes un acuerdo de conformidad, por un delito de abandono de menor. No obstante no ingresará en prisión si no delinque en los próximos dos años.

Los hechos se iniciaron entre agosto y septiembre de 2023 en un domicilio de la Colònia de Sant Jordi. La madre dejó sola en casa, al menos en tres ocasiones, a su hija de tan solo siete años. De acuerdo con el escrito de acusación de la fiscal, la menor se encontraba en estado «de notable insalubridad».

Así, había tetrabricks de vino abiertos, utensilios para el consumo de drogas y papelinas al alcance de la pequeña. En otra ocasión la dejó durmiendo sola en una hamaca del exterior de un hotel.

Mal alimentada

Hasta el 20 de octubre de 2023, la madre desatendió a su hija y no la alimentaba adecuadamente. No había apenas comida en el domicilio, no le daba agua algunos días y no la aseaba ni vestía adecuadamente. Tampoco llevaba a la niña al colegio todos los días sin causa justificada, ya que la progenitora se quedaba dormida. Los servicios sociales abrieron un expediente y un juzgado de Manacor dictó una orden de alejamiento de la menor.

