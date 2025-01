Dos condenados a 15 años de cárcel por desvalijar chalés en Calvià y Andratx

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a penas que suman 15 años de prisión a dos hombres por una oleada de robos en viviendas de lujo de Calvià y Andratx, donde lograron un botín que supero los 316.000 euros en joyas, dinero en metálico y otros efectos. Los procesados, de nacionalidad chilena, venían a la isla desde Barcelona para cometer los robos en cortos periodos de tiempo. Uno de ellos ha sido condenado además por tráfico de drogas, ya que cuando fue detenido se le incautaron diversas cantidades de estupefacientes destinadas a la venta. Otros dos hombres acusados de participar en los robos han sido absueltos.

La sentencia declara probado que los dos condenados cometieron cinco robos en chalés entre el 20 y el 25 de agosto de 2023. Los delincuentes utilizaban siempre el mismo modus operandi. Vigilaban las viviendas, se cercioraban de que no había nadie dentro y forzaban alguno de sus accesos para robar. En todos los casos llevaban el rostro cubierto con pasamontañas para no ser identificados pese a los sistemas de videovigilancia que tenían las casas y con guantes para no dejar huellas dactilares.

Una vez dentro, se apoderaban de las joyas y el dinero en efectivo que hubiera. En uno de los chalés consiguieron hacerse con un anillo con un gran diamante, valorado en 120.000 euros. En otro, sustrajeron un reloj Rolex que cuesta 25.000 euros. También se llevaron bolsos de lujosas marcas.

La Guardia Civil, que llevaba un tiempo tras los pasos de estos delincuentes, sorprendió a uno de ellos cuando el 28 de agosto de 2023 llegó al aeropuerto de Son Sant Joan para regresar a Barcelona cargado con relojes, anillos, pulseras y dinero en efectivo procedente de los robos cometidos en los días anteriores. La operación policial culminó con la detención de otros tres acusados, en cuya vivienda se hallaron numerosos efectos sustraídos y diversas cantidades de anfetaminas, ketamina, y éxtasis.

La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial condena a dos de los procesados a sendas penas de seis años de prisión por su implicación en los robos cometidos en los chalés de Calvià y Andratx. A uno de ellos le impone otros tres años de cárcel por un delito contra la salud pública, al considerar acreditado que las drogas eran suyas y que su fin era venderlas. Estos dos procesados deberán indemnizar a los perjudicados por el dinero y los efectos que no han sido recuperados.

La sala absuelve a los otros dos encausados al entender que no hay pruebas suficientes de su participación en los robos.