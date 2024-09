Dos encargadas de prostíbulos, absueltas

Dos encargadas de varios prostíbulos de Palma han sido absueltas de los delitos de prostitución y explotación sexual después de que la jueza no haya considerado acreditado que las mujeres estuvieran allí en contra de su voluntad.

Las dos acusadas, representadas por el letrado Gaspar Oliver, se enfrentaban a sendas penas de tres años de cárcel. Una tenía arrendados varios pisos donde se practicaba la prostitución y la otra realizaba funciones de encargada.

La sentencia considera acreditado que las mujeres que se prostituían entregaban a la arrendadora de los pisos el 50% de sus ganancias, pero su situación no era impuesta, sino negociada. En sus relaciones no había violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad, y las acusadas no las obligaron a practicar la prostitución. Además podían rechazar clientes y salir libremente de los pisos. Por todo ello han quedado absueltas.