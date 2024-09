Nuevo escrito de defensa de Pau Rigo por matar a un ladrón en Porreres: 'Un disparo defensivo, sin apuntar y al bulto que apenas distinguía sin gafas'

El representante legal de Pau Rigo, el anciano de 84 años que en noviembre volverá a ser juzgado por matar de un tiro a uno de los asaltantes que entraron a robar en su casa de Porreres en 2018, ha presentado un nuevo escrito de defensa ante la Audiencia en la que reitera que no tenía intención de causar la muerte de nadie y que disparó "con la intencion de salvar su vida y la de su mujer (...) realizó un disparo defensivo, sin apuntar y al bulto que apenas distinguía al no llevar gafas". De esta manera, explica, es como alcanzó al joven Mauricio Escobar, que falleció. Rigo a anunciado también que renuncia a ejercer la acusación particular sobre el resto de atracadores que irrumpieron en su domicilio.

Pau Rigo ya fue juzgado por un tribunal del jurado en septiembre del año pasado, aunque una serie de deficiencias en la sentencia obligaron a repetir el juicio, que está previsto para el próximo mes de noviembre. Para esta ocasión su defensa ha presentado un nuevo escrito en el que relata su versión de los hechos y niega que tuviera intención homicida cuando disparó.

Según este escrito, Pau Rigo, que tenía 78 años cuando ocurrieron los hechos, el 24 de febrero de 2018, se vio sorprendido por dos de los ladrones, con la cara cubierta por pasamontañas y armados con patas de cabra, que le atacaron cuando salió de su casa, una finca rural a las afueras de Porreres, a las siete y media de la mañana, vestido todavía con el pijama. Los asaltantes le inmovilizaron y le taparon la boca para que no gritara. Le retorcieron el brazo y le hicieron entrar en la casa. Allí encontraron a la mujer de Rigo, a la que empujaron e hicieron caer sobre la cama.

Los ladrones iban buscando 200.000 euros que suponían que Rigo tenía en el domicilio tras haber vendido su empresa. Rigo les abrió la caja fuerte, pero en su interior solo había 3.000 euros, por lo que empezaron a registrar el domicilio al tiempo que le dieron bofetadas y golpes para que les dijera dónde escondía el dinero. Con uno de estos golpes le arrancaron las gafas, que necesita para ver correctamente. Rigo les insistió en que no había más dinero en la casa.

El añciano añade que ya había sufrido un robo parecido tres meses antes, por un grupo que se identificó como la "banda del diablo", por lo que en esos momentos estaba aterrorizado. Admeás era consciente de que no tenía los 200.000 euros que buscaban los delincuentes, En un momento dado, cuando le dejaron sin vigilancia porque estaban registrando el domicilio, cogió una escopeta que dejaba siempre cargada detrás de la puerta del dormitorio, se puso de espaldas a la pared y dejando libre la puerta de la vivienda. Su intención, señala Rigo, ese que al verle armado, los asaltantes salieran por la puerta con el dinero que habían encontrado. Cuando los asaltantes le vieron les gritó: "¡Fuera!".

Uno de los ladrones exclamó: "¡Una escopeta!". Pero en vez de salir, fueron los dos a por él corriendo armados al menos con una pata de cabra con la intención de agredirle. Rigo esquivó un primer golpe con esta herramienta. Fue entonces, explica, cuando "aterrado por la experiencia dle 6 de diciembre anterior, sabedor de que no tenía los 200.000 euuros que buscaban los ladrones, con la intención de salvar su vida y la de su mujer, con la escopeta a la altura de la cintura y sin intención de causar la muerte de ninguno de los asaltantes, realizó un disparon defensivo sin apuntar y al bulto que apenas podía distinguir al no llevar gafas". El disparo alcanzó en el abdomen a Mauricio Escobar, que cayó al suelo malherido.

Los tres acusados del asalto al domicilio de Pau Rigo en Porreres. / Guillem Bosch

El otro asaltante, Freddy Escobar, que era hermano de Mauricio, le golpeó entonces con la pata de cabra y forcejeó con Rigo hasta arrebatarle la escopeta, lo que causó lesiones al anciano, que quedó inconsicente en el suelo. Freddy Escobar recogió a su hermano herido, las mochilas con el dinero y se marchó por la puerta principal. Mauricio Escobar falleció horas después a causa del disparo.

La defensa de Ribo considera que los hechos no son constitutivos de ningún delito al concurrir la causa de justificación de legítima defensa, por lo que procede declararle no culpable y absolverle de los delitos de asesinato y homicidio por los que está acusado por la acusación particular y el fiscal.