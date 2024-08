Once denuncias y dos delitos en un control de dieciséis vehículos en la zona de Son Hugo, en Palma

Un control de la Policía Local de Palma realizado el pasado miércoles en la zona de Son Hugo, en el que los agentes revisaron la documentación de dieciséis vehículos, se saldó con once denuncias por diferentes irregularidades y dos informes penales por presuntos delitos contra la seguridad vial, contra un hombre por circular sin carne y su mujer, por dejarle el coche.

El operativo se llevó a cabo el pasado miércoles por la mañana en la zona de Son Hugo, en Palma. Los agentes de la Unidad Motorizada (Umot) de la Policía Local interceptaron un total de dieciséis vehículos para revisar su documentación y la de los conductores. Se trató de doce turismos, dos furgonetas y dos motos.

El operativo se saldó con once sanciones: cinco por circular con la ITV caducada, dos por conducir con un permiso exranjero sin haberlo canjeado por el carné español, uno por llevar a un niño sin el sistema de retención infantil, otra a un motorista que llevaba el casco desabrochado, otra porque el vehículo no tenia cristal parabrisas y una más a un conductor novel que no llevaba el distintivo de principiante (L).

Además, los agentes instruyeron dos informes penales por presuntos delitos contra la seguridad vial a un conductor que circulaba sin tener carné. También quedó investigada su mujer, como cooperadora necesaria del delito, por haberle dejado su vehículo a sabiendas de que no tenía permiso.