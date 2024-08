El relaciones públicas Carlos Martorell, víctima de una paliza en Ibiza: 'Me ha arruinado la vida'

Carlos Martorell se fijó, el martes de la semana pasada, en que era «martes y trece». «Me hizo gracia la fecha», confiesa después de sufrir una agresión en la puerta de su garaje por parte de un hombre cuya mujer estaba obstaculizando el acceso con su vehículo. Iba camino a visitar, con la moto y antes de irse a Formentera, al empresario de Porcelanosa Manuel Colonques y su familia en el puerto de Vila.

«Estaba saliendo a las once de la mañana del garaje, cuando me encontré con un coche parado en mitad de la rampa porque no podía salir. Cuando lo adelanté, me di cuenta de que había un Jeep bloqueando la entrada», empieza a relatar Martorell.

El conocido relaciones públicas se acercó, subido a su moto, al vehículo -que estaba en medio de la calle, frente a la avenida Vuit d’Agost- para reprocharle a la persona que estaba en el interior que estaba obstruyendo el paso.

«A través de la ventanilla vi a una mujer y le pedí que se apartara», cuenta. Por desgracia, la ocupante del vehículo no se tomó muy bien la petición del catalán, al que contestó con tono «un poco raro» que vivía allí y que «no pensaba moverse hasta que volviera su marido».

«Le contesté que yo también vivía allí pero que no por eso podía obstruir la salida del garaje», prosigue. Fue entonces cuando, «de repente», apareció por detrás un hombre -«el marido», aclara- que empezó a gritarle y a darle empujones. «Me dio un ‘golpetazo’ con el puño que me tiró de la moto (donde estaba subido) y caí al suelo sobre el codo, destrozándomelo», explica.

Por suerte, en ese momento pasaban por allí dos chicos que pararon al agresor, que continuaba «chillando», así como otras personas que le recogieron a él del suelo y a su moto, que se había caído sobre el coche de un hombre testigo de la agresión.

A Martorell le tuvieron que poner nueve grapas y tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Can Misses, donde le trasladó una ambulancia del 061 tras recibir la paliza. «La sorpresa fue cuando me dijeron que me tenían que operar porque el hueso estaba muy mal», prosigue. Le pusieron anestesia general («y todo eso que sienta como un tiro», lamenta) durante la intervención y tuvo que pasar dos noches ingresado.

Muchos planes cancelados

Desde ese momento ya se olió que su verano había quedado totalmente truncado. «Que te pase esto en febrero vale, pero en pleno agosto… -se queja-. Me he quedado sin poder ir a bañarme al mar, que es lo que hago cada día y sin conducir. ¿Qué haces sin vehículo en Ibiza?». Además, Martorell se ha visto obligado a cancelar participaciones en programas y colaboraciones de trabajo por culpa de la agresión.

«Tenía, al día siguiente, un viaje con todo pagado (hotel y billetes) para ir al programa de Sonsoles Onega ‘Ya es verano’ en Antena 3 y no pude ir», explica. Tampoco pudo asistir a varias reuniones laborales que tenía planificadas.

A lo largo de estas semanas, además, tenía que participar en el preshow del musical de Nacho Cano dedicado a la noche de Ibiza en el Teatro Pereyra. «Me pidieron que desfilara vestido de moda Adlib con todas las bailarinas detrás y entre todas las mesas al ritmo de ‘People From Ibiza’», cuenta Martorell. «Todo esto -apunta con pesar- no he podido hacerlo».

El relaciones públicas tendrá que llevar el brazo enyesado, por lo menos, hasta principios de septiembre, cuando está previsto que se lo quiten. Luego, todavía tendrá por delante todo un mes (como mínimo) de rehabilitación para recuperar la movilidad de la articulación. Lo único que desea ahora es que esto suceda antes del día 3, cuando viene una productora alemana a grabar un documental para ARTE en el que participa y que pretende explicar los orígenes de Ibiza, sobre todo los de la época hippy. «Tendré que subir con ellos a Dalt Vila, a alguna zona del campo me imagino...e ir con el cabestrillo da muy mala imagen», determina.

«Igualmente, ahora vivo con el brazo medio enyesado y con el cabestrillo, es dificilísimo vestirse, comer... me ha arruinado la vida», lamenta. Martorell cuenta que el agresor justificaba la paliza diciendo que él había insultado a su mujer. «Esto, cuando soy una persona muy educada y ni se me ocurriría hacer una cosa así», asegura el relaciones públicas.

El catalán añade, por otro lado, que insistió dos veces, eso sí, (con buenos modales), en que la mujer le abriera el paso. A cambio de lo que obtuvo una respuesta «de violencia desproporcionada», observa. «Aunque lo hubiera insultado, no es razón para pegar, que me insulte de vuelta, pero no es para pegar una paliza», critica.