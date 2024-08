Estas fueron las causas del derrumbe de un supermercado en Manacor

Un supermercado ubicado en Manacor sufrió ayer un incidente que obligó a evacuar el local y a los vecinos de toda la manzana. Bomberos de Mallorca y técnicos y arquitectos municipales tuvieron que desplazarse hasta el lugar para examinar los daños.

Los hechos ocurrieron sobre la una de la tarde y, tras una inspección por parte de los profesionales, por la tarde se permitió a los vecinos regresar a sus casas. El supermercado, sin embargo, permanecerá cerrado hasta que subsane los daños provocados por el derrumbe.

Las causas del derrumbe

Después de un minucioso examen de la 'zona cero' donde se había iniciado el derrumbe, se llegó a la conclusión de que la causa era la rotura de la viga maestra. Esta a su vez había fracturado la fractura de otra viga y del cableado.

El suelo cedió por el peso de un compresor y produjo una fuga de gas refrigerante, que abastece las cámaras y neveras en la zona del aparcamiento, situado en la planta superior del establecimiento. Sin embargo, el origen de este percance se debía a que el suelo había cedido por el peso del compresor que propulsa dichos gases.

Caída del compresor

En primera instancia, la dotación de Bombers de Mallorca desplazada al lugar logró cerrar los grifos y controlar la fuga de gas refrigerante. Algunos de los presentes se temían que podría haberse producido una explosión, que no era tal. En realidad, la caída del compresor rompió las tuberías que conduce el fluido de las cámaras y los frigoríficos.

Cómo medida de precaución se ordenó el desalojo de todas las viviendas contiguas en toda la manzana. Al tener constancia de que el origen podría ser un derrumbe, se quería evitar que este desencadenara un 'efecto dominó'.

Finalmente se dictaminó que la estructura del supermercado no había resultado dañada. No obstante este no podía abrir sus puertas de nuevo al público hasta que subsanara los daños que presentaba en la viga maestra. A tenor de estas averiguaciones, los vecinos desalojados pudieron regresar a sus viviendas con un suspiro de alivio, al constatar que estas no corrían peligro de derrumbe.