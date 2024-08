Los vecinos desalojados tras el derrumbe en un supermercado de Manacor vuelven a sus casas

Los vecinos desalojados del céntrico supermercado de Manacor por un derrumbe parcial del falso techo y la rotura de las tuberías de gas refrigerante han regresado sus domicilios. Bombers de Manacor y el arquitecto municipal han constatado que la estructura del establecimiento no estaba dañada. No obstante no podrá reabrir sus puertas hasta que no subsane los daños.

El incidente ha ocurrido sobre la una de la tarde en la plaza Ramon Llull de Manacor. Al parecer, la rotura de una viga maestra y una viga convencional han provocado la caída de un compresor, la fractura del cableado y de las tuberías de gas refrigerante de las cámaras y de las neveras. Por fortuna no ha habido que lamentar daños personales.

Como medida de precaución, se había ordenado el desalojo de todo el supermercado. Otro tanto se ha hecho con todos los vecinos de la manzana hasta que no hubiera un dictamen concluyente, que garantizara su seguridad.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado Bombers de Mallorca, Policía Local de Manacor, Policía Nacional y el arquitecto municipal. También ha acudido el constructor de la empresa que había hecho la obra del supermercado.

Imágenes del incidente en un supermercado de Manacor / B. Ramon

Suspiros de alivio

Después de un minucioso examen de la 'zona cero' donde se había iniciado el derrumbe, se ha llegado a la conclusión de que la causa era la rotura de la viga maestra. Esta a su vez ha fracturado la fractura de otra viga, el cableado. La fuga de gas refrigerante ha sido subsanada con rapidez y no había otras tuberías afectadas.

Finalmente se ha dictaminado que la estructura del supermercado no había resultado dañada. No obstante no podía abrir sus puertas de nuevo al público hasta que subsanara los daños que presentaba en la viga maestra. A tenor de estas averiguaciones, los vecinos desalojados han podido regresar a sus viviendas con un suspiro de alivio, al constatar que estas no corrían peligro de derrumbe.