Miquel Calafell, agente de la Policía Local de Palma: «Aparcar en un reservado es egoísmo puro y simple»

«No diga discapacitado, es peyorativo. El término correcto es persona con discapacidad, con diversidad funcional o con movilidad reducida». Miquel Calafell lo deja claro desde el principio. Este agente de la Unidad Motorizada de 56 años se ha distinguido durante su carrera profesional por una especial sensibilidad con estas personas, que ha llevado al jefe de la Policía, Guillem Mascaró, a ponerle como ejemplo. Tolerancia cero frente a estas infracciones.

«Cuando era pequeño tenía como vecino a Víctor Uris [el músico, fundador de Harmònica Coixa Blues Band, paralítico tras un accidente en su juventud y fallecido recientemente]. Entonces me di cuenta del problema que supone para estas personas un coche mal estacionado», comenta. Cuando empezó a trabajar en la División de Tráfico de la Policía se percató de las numerosas infracciones relacionadas con los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida. Y decidió no dejar pasar ni una.

«Por lo general antes nos limitábamos a comprobar que el coche estacionado tuviera una tarjeta, pero hay más cosas que controlar: quién es el que lleva el coche, si está utilizando el aparcamiento en ausencia del titular o si la tarjeta está activa. Es mucho trabajo, que requiere tiempo que muchas veces no tienes». Calafell se ha convertido en un referente en la Policía Local en la lucha contra estas infracciones. Junto a su compañero de patrulla han impuesto en los últimos cinco años 241 sanciones por estas irregularidades. «Mis compañeros saben que es un trabajo necesario, me apoyan y muchas veces me cubren otros servicios para que yo me pueda dedicar a ello», indica.

«Aparcar en un reservado de personas con movilidad reducida es una muestra de egoísmo puro y simple», añade. «Puede parecer que no es grave, pero para los que lo sufren tiene unas consecuencias. Una persona que va en silla de ruedas ya lo tiene bastante difícil para tener además problemas para aparcar».

Y refuerza su afirmación con algún caso concreto que ha vivido. «Un policía de barrio me avisó de que había un coche estacionado entre dos coches de personas con discapacidad, en la zona de transferencia que necesitan para poder subir, tan pegado a ellos que un señor que iba en silla de ruedas no podía entrar en su vehículo. El coche tenía tarjeta, pero obviamente una persona que aparca así no tenía conciencia de las dificultades de una persona con discapacidad. Así que busqué al conductor, y le encontré".

"Era un joven que no tenía ningún problema de movilidad. Le llevé hasta el coche, donde todavía esperaba el señor en la silla de ruedas y en ese momento al menos fue consciente de lo que había hecho. Se llevó la multa, pero además tuvo que aguantar la mirada del señor mientras quitaba el coche. Tenemos que ser conscientes de que estos espacios son para las personas que lo necesitan. Los usuarios no lo tienen por capricho», añade.

Miquel Calafell y el resto de la Policía Local tienen también otro objetivo marcado: detectar las señales de tráfico de estas reservas que todavía emplean el término «minúsvalido», que se considera totalmente inadecuado.

