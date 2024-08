Denuncian a 33 conductores de patinetes en Palma por circular por aceras o sin medidas de seguridad

Un total de 33 conductores de patinetes eléctricos han sido denunciados esta semana por la Policía Local de Palma por circular por la acera o por no llevar casco ni elementos de seguridad personal. En apenas una semana, los agentes han interpuesto 65 denuncias en Ciutat relacionadas con la seguridad vial.

Así. El pasado sábado 10 de agosto agentes de la Policía Local de Palma, en colaboración con agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) o antidisturbios de la Policía Nacional establecieron un exhaustivo control de vehículos en las inmediaciones de Son Banya. El operativo se saldó con 18 denuncias, De estas, cuatro fueron alcoholemias administrativas, sin llegar a constituir delito. Otras tres fueron por circular con el permiso caducado, tres por no tener seguro obligatorio y siete por haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Como consecuencia de esta actuación, seis vehículos fueron retirados por la grúa al depósito municipal. También se detectaron seis infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana. En concreto, dos fueron por consumo de sustancias estupefacientes y cuatro por tenencia de droga.

El pasado lunes 12, la Policía Local montó un operativo en la calle Oms para velar por la seguridad en las calles peatonales. Un total de ocho conductores de patinetes eléctricos fueron sorprendidos por los agentes circulando por dicha zona reservada a los viandantes. Este hecho está terminantemente prohibido para estos vehículos de movilidad personal.

El miércoles 14 un operativo especial de la Policía Local se activó en Palma para velar por la convivencia y combatir el incivismo. El dispositivo se desplegó en los barrios de Son Cladera, Son Canals, Pere Garau y es Fortí. Un total de 25 conductores de patinetes eléctricos fueron denunciados en estos puntos, al haber cometido diversos tipos de infracciones. Asimismo, cinco usuarios de automóviles fueron sorprendidos con diversos problemas en la documentación de los vehículos.

Conductas peligrosas

La madrugada del jueves 15 también se establecieron dispositivos especiales de vigilancia en las calles Federico García Lorca y en el Paseo de Mallorca. Una treintena de vehículos fueron controlados. El resultado fueron cuatro denuncias por alcoholemia, dos por drogas, cinco por no tener carné de conducir o no ser válido en España. Además, tres fueron sorprendidos con la ITV caducada y no haber solicitado una nueva. Además, un conductor fue denunciado por no usar el cinturón de seguridad.

La Policía Local de Palma hace especial hincapié en que los controles de vehículos, conductores y documentación "redundan en la seguridad del tráfico y en el civismo". En este sentido, al detectar determinadas conductas peligrosas y corregir determinadas infracciones se trata de minimizar el riesgo al resto de usuarios de las vías públicas.

