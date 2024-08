Incendio en el Polígono de Levante: «Cuando vi a mi hijo y mi marido en la ventana del octavo piso casi me muero»

«Cuando vi a mi marido y mi hijo en la ventana, con todo el humo alrededor, casi me muero. Me tuvieron que coger para que no subiera a por ellos». Vanessa, de 24 años, es la madre del pequeño de dos años que ayer permaneció en brazos de su padre durante más de media hora en el exterior de una ventana de un octavo piso de altura, en el edificio donde se produjo un incendio en la Avinguda de Méxic, en el Polígono de Levante de Palma. Hoy por la mañana, un día después del siniestro, la familia permanecía en los jardines de la finca. Los vecinos se acercan y les preguntan cómo están. Y todos están bien, incluso su perro, Thanos, que estuvo todo el tiempo dentro del piso. Los servicios de emergencia tuvieron que atender a unos cincuenta vecinos por inhalación de humo, pero no hubo ningún herido de gravedad. Y salvo la mujer que reside en el tercer piso, que quedó arrasado por el fuego, todos pudieron volver a sus casas ese mismo día.

El marido de Vanessa, Daniel Muñoz, de 23 años, fue el protagonista involuntario del siniestro. La familia vive en el octavo piso, muy por encima del lugar del incendio, pero cuando el hombre trató de salir a la calle con su hijo Kilian, de dos años, se encontró con la escalera llena de humo. «Estaba todo negro, por ahí no podía salir». Cuando el humo se extendió por su piso optó por coger al pequeño en brazos y salir al exterior de la ventana. Permaneció allí más de media hora, hasta que fue rescatado por los bomberos.

Daniel, con su hijo en brazos, en la ventana de su casa, en un octavo piso, durante el incendio de ayer. / X.P.

Vanessa había salido poco antes y cuando volvió se encontró con su marido y su hijo en el alféizar, en un octavo piso de altura, mientras los bomberos trataban de llegar a ellos con una autoescala, que se quedó corta por apenas un par de metros. «Cuando les vi allí me puse mala, me tuvieron que sacar porque quería subir a por ellos. Pensaba que se iban a caer en cualquier momento, pero él desde arriba me tranquilizaba».

Daniel sonríe: «La gente se pensaba que me iba a tirar, pero yo estaba tranquilo. Tuve que salir a la ventana porque el piso se había llenado de humo y el niño se me estaba poniendo morado. Le puse una sábana con agua y salí a esperar, porque estaba seguro de que nos rescatarían. Yo siempre pienso en positivo y sabía que todo iba a acabar bien».

Y así fue. Tras ser rescatados fueron trasladados en ambulancia al hospital de Son Llàtzer. «Nos tuvieron cinco horas con oxígeno, porque habíamos tragado mucho humo», prosigue Daniel. «Luego nos dieron el alta y hoy estamos bien. Hasta el perro, que estuvo dentro del piso todo el tiempo, está bien».

La familia pudo volver a su casa esa misma noche. «Ha quedado toda negra de humo, pero lo importante es que estamos todos bien. Ahora a ventilar, limpiar y tirar p’alante», comenta.

María Fernández, de pie en el centro, con vecinos y familiares, en la terraza de un bar cerca de su casa. / X.P.

Peor lo tiene María Fernández, de 58 años, la inquilina del tercer piso, donde se inició el fuego y que ha quedado arrasado. La mujer explica que, cuando comenzó fuego, estaba durmiendo en una habitación con su sobrino,de cuatro años. «No es verdad lo que han dicho de que el niño provocó el incendio. Estaba durmiendo conmigo. Yo me desperté por el olor a quemado y cuando fui a la habitación de al lado ya estaba llena de humo».

María se dedica a confeccionar flores de tela, y al parecer todo este material hizo que el fuego se extendiera muy rápido. «Enseguida llamé a mi primo, que vive en el piso de abajo, pero cuando le tiramos un cubo de agua nos vino encima una llamarada. No pudimos pararlo y tuvimos que salir a la calle». Su piso ha quedado inhabitable, y ha pasado la noche en casa de su hermana, que vive cerca. «Pero me he quedado sin nada, espero que el Ayuntamiento me ayude, porque no tengo dónde vivir».

El fuego obligo a desalojar todo el edificio de trece plantas. Finalmente el 061 trasladó a 29 personas por intoxicación de humo y atendió en el lugar a otras 23.