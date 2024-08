El hombre rescatado del incendio de un piso en Palma: "Tenía que aguantar, solo pensaba en mi hijo"

«Tenía la mente tranquila, sabía que tenía que aguantar, pero no por mí, sino por mi hijo».Daniel Muñoz, de 23 años, bajó a la calle con su bebé de dos años en brazos acompañado por los bomberos. Allí les esperaba su mujer, que cogió al pequeño y lo abrazó entre lágrimas, mientras el joven sonríe y escupe para tratar de quitarse el mal sabor de boca. Acaba de pasar más de media hora en el exterior de una ventana de un octavo piso, envuelto en el humo que subía del incendio, que destruyó ayer una vivienda en la Avinguda de Méxic, en el Polígono de Levante de Palma.

«¿Mal? Sí, claro que lo he pasado mal, pero solo me preocupaba mi hijo. Sabía que tenía que aguantar hasta que llegara la ayuda y que aguantaría lo que hiciera falta. No he pensado en saltar en ningún momento. Tenía la mente tranquila, no por mí, sino por él», comenta mientras señala al bebé, que está siendo examinado por un equipo sanitario, todavía en brazos de su madre.

Daniel explica que cuando se percató de que había un incendio en el edificio cogió a su bebé y trató de bajar por las escaleras, pero se encontró que ya estaban inundadas por el humo. "Todo estaba negro, no se podía respirar, así que no pude salir". Pero el humo se había colado ya por la puerta de su vivienda, así que tuvo que salir al exterior. Se colocó sobre el alféizar de la ventana, sujetando al bebé con un brazo, mientras con la otra mano se cogía al marco. «Le hablaba todo el rato al niño, le decía que estuviera tranquilo, que no pasaba nada».

Permaneció así una media hora. «Se me ha hecho muy largo», comenta Daniel. En el suelo, dos vecinos sujetaban una manta por si caían, y la policía le pedía a gritos que aguantara, que los bomberos estaban de camino. El joven levantaba el pulgar dando a entender que estaba bien.

X.P. / DM

Los camiones de los bomberos tuvieron problemas para acceder por el estrecho espacio que dejaban los coches aparcados. Cuando extendieron la autoescala, el brazo se quedó un par de metros corto. Finalmente los bomberos subieron por las escaleras del edificio con equipos de respiración y les rescataron. Tanto el joven padre como el bebé parecían estar bien.

El fuego quedó sofocado en apenas una hora y una vez ventilado el edificio, la mayoría de los vecinos pudieron volver a sus casas. Los equipos del 061 tuvieron que atender a una veintena de personas que resultaron intoxicadas por inhalación de humo, entre ellas varias de edad avanzada, aunque en principio no había ninguno en estado grave.

El incendio, en imágenes. / Manu MIelniezuk / X.P.

