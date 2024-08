Francisco Javier Santos, jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de la Playa de Palma: «La Playa de Palma es uno de los lugares más seguros del mundo»

Dos caídas fatales, turistas orinando desde el balcón, porteros de discoteca arrestados y cientos de carteristas. Todo es como siempre en Playa de Palma, se podría decir. Francisco Javier Santos es el jefe de la Policía Nacional en el bastión alemán de vacaciones y, a partir de este mes, cuenta también con el apoyo de policías venidos de su país. Desde agosto permanecerán en Mallorca hasta el mes de octubre. La gran ausencia serán las patrullas de policías neerlandeses. Este año no patrullarán debido a cuestiones formales. Se notará especialmente entre los turistas de ese país, acostumbrados a dirigirse a ellos.

Las cosas vuelven a ponerse feas en la Playa de Palma. ¿Cómo valora la situación en el Ballermann?

Tenemos la situación bajo control gracias a numerosos refuerzos. La temporada con todos sus excesos comenzó muy temprano este año. Todos los hoteles estaban completos en abril. Una cantidad increíble de gente viene a la playa. Sin embargo, la tasa de criminalidad es relativamente limitada.

Entonces, en su opinión, ¿Platja de Palma es un lugar seguro para venir de vacacionas?

¡Por supuesto! Muchos turistas vienen precisamente por esto. Sin embargo, algunos delitos se asocian claramente al turismo de bebida y de borrachera.

Algunos turistas afirman que no se puede caminar solo por la playa de noche sin ser atracado.

Eso no es cierto. Los robos ocurren de vez en cuando. Pero la tasa de criminalidad no ha aumentado. Al contrario: en algunos casos, los turistas ya no saben lo que pasó porque estaban muy borrachos. Ni siquiera pueden decir con certeza si fueron víctimas de un ataque violento, si alguien les robó la billetera en secreto o simplemente la perdieron. Recientemente también hemos observado casos en los que turistas hicieron deliberadamente declaraciones falsas para reclamar la pérdida a la compañía de seguros y cobrar los daños. Luego arrestamos a esta gente.

¿Cuáles son los delitos más comunes?

Claramente los robos. Los turistas dejan sus objetos de valor en la arena cuando van a la playa. Al salir del agua, las cosas han desaparecido. Cuando la gente está muy bebida, a los ladrones les resulta fácil robarles.

¿Son los carteristas una banda especializada?

Los rumanos y argelinos han organizado ocasionalmente grupos. Vienen a la isla a hacer su trabajo estacional, por así decirlo. Algunos cambian periódicamente sus cotos de caza. En el caso de las pandillas, el juez suele imponer prohibiciones en determinadas zonas después del arresto. Esta es una herramienta muy eficaz.

¿También hay ladrones entre los vendedores ambulantes?

Son casos aislados. Buscamos a menudo a los comerciantes senegaleses y recientemente nos reunimos con sus representantes. Se mostraron cooperadores y también nos contaron cosas sobre los ladrones que hay entre los senegaleses, pero que normalmente no viven en la playa. Eso fue muy útil. Aprovechamos para explicar a los vendedores cómo deben comportarse ante la policía, es decir, no siempre huir.

¿La policía a veces hace la vista gorda ante los vendedores? Después de todo, el pueblo senegalés sólo quiere sobrevivir.

Estamos sujetos a la ley. Tenemos que confiscar la mayoría de los artículos falsificados.

Mencionó la regla de no acercarse. No es raro que un ladrón arrestado por la mañana vuelva a robar por la noche. ¿No te desanima eso en tu trabajo?

Eso es absolutamente correcto. Para que el juez prohíba acercarse a una persona, se deben cumplir varias condiciones: Esta debe haber sido detenida varias veces por robo, tanto en los últimos meses como en la misma zona. La Asociación de Hoteleros de Playa de Palma nos ha ofrecido la oportunidad de actuar como codemandante en un proceso judicial por robo. Esto aumenta las posibilidades de que se le prohíba acercarse.

¿Y si a los ladrones no les importa em absoluto?

Luego los arrestamos por violar la orden judicial de alejamiento y tarde o temprano van a prisión.

Tarde o temprano.

¿La justicia española da demasiado margen de maniobra a los ladrones?

Puede ser que la opinión pública se incline en esta dirección. Pero el camino de la justicia es difícil. Todo lo que podemos hacer como policía es realizar un buen trabajo de investigación y presentar las pruebas al juez.

¿Cómo pueden los turistas protegerse de los robos?

Cada año destacamos esto en una gran campaña. Los avisos ya aparecen en las pantallas de las cintas de equipaje del aeropuerto: ¡No pierdas de vista tus objetos de valor! ¡No le compres nada a las floristas! ¡No te unas al juego de los trileros! También hay folletos en el hotel.

¿Tienen entonces parte de culpa los turistas?

Lamentablemente, a veces no nos escuchan y están demasiado seguros de que no pasará nada. Eso es desafortunado. Como dije al principio.

Suscríbete para seguir leyendo