El motorista que conducía la moto donde falleció la boxeadora Alba Palacios afirma que ella "no se sujetó a él"

El motorista acusado de causar la muerte de la boxeadora mallorquina Alba Palacios ha afirmado que la víctima "no se sujetó a él" cuando trazaban curvas en la motocicleta en la Serra de Tramuntana. También ha asegurado que ella "se echó a la derecha en una curva a la izquierda y se cayó". El fiscal ha pedido en el juicio al procesado una pena de dos años y medido de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente.

La boxeadora mallorquina fallecida en el accidente de moto, Alba Palacios. / FEDEREACIÓN BALEAR DE BOXEO

Los hechos que se han enjuiciado este martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Palma tuvieron lugar sobre las seis y media de la tarde del 11 de septiembre de 2022. En la mañana de ese día, el motorista de 28 años quedó con la púgil mallorquina Alba Palacios de 22 años, ambos residentes en Santa Ponça, para dar un paseo en moto por la isla. La ruta se inició en la subida al monasterio de San Salvador, en Felanitx, antes de ir a comer en un restaurante en Son Rapinya. Al parecer, la excursión se prolongó hacia Esporles cuando el procesado recibió una llamada de un amigo para ir a Banyalbufar.

La tragedia sobrevino a las seis y media de la tarde en el kilómetro 81,800 de la Ma-10, a la altura de Banyalbufar. El motorista encausado ha asegurado que la velocidad a la que circulaba era "la adecuada a la vía". Por el contrario, peritos y testigos de la Guardia Civil han declarado que la causa del fatal accidente fue "el exceso de velocidad, al circular a 88 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60".

El siniestro ocurrió en un tramo de curvas enlazadas con una pendiente del 6% y con señales que advertían del peligro de toparse con animales o con ciclistas en algunas de estas curvas ciegas. De acuerdo con la versión del acusado de lo ocurrido, Alba Palacios "no se sujetó a m", indicó. Mientras que al enfilar una curva a la izquierda "ella se fue a la derecha", ha abundado. El fuerte impacto causó la muerte de la deportista mallorquina en el acto.

Durante la vista se han producido momentos de tensión cuando el fiscal ha preguntado al procesado si se arrepentía de lo que ocurrió. "Era una gran amiga y es muy duro. Yo soy el responsable". Al hijo de esta pregunta del ministerio público, el abogado de la acusación particular, Diego Wencelblat, le ha preguntado si se consideraba responsable de dicho accidente. "Moralmente", ha replicado.

"Que pague por lo que ha hecho"

Los padres de la víctima mortal también han comparecido en la sala notoriamente consternados. Uno de los principales motivos de su profundo pesar era no haber recibido el pésame ni una llamada de condolencia del motorista por la muerte de su hija. "No queremos dinero, solo que pague por lo que ha hecho", ha apostillado la madre entre sollozos

El abogado de la acusación particular ha solicitado para el acusado una pena de cuatro años de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente. Mientras que el letrado defensor ha rebajado la solicitud a un homicidio imprudente "menos grave".

Por su parte, el acusado, en el ejercicio de su derecho a la última palabra, ha expresado públicamente su pesar por la muerte de Alba. "Lo siento mucho por lo sucedido. El dolor que tienen los padres también lo tengo yo. Me he sentido muy mal y no he tenido fuerzas para decirles nada. Alba era una gran amiga. Me sabe mal ser el responsable de este accidente", concluyó.