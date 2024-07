Derrumbe en Blanquerna: "He entrado en la peluquería, he visto un foso enorme al dejar el bolso y me he caído dentro"

"Cuando he entrado a dejar el bolso he visto un foso enorme, una baldosa se ha roto y me he caído dentro". Con estas palabras, la peluquera Verónica Platero ha descrito el escenario con el que se ha topado cuando trataba de abrir el establecimiento. Este edificio de la calle Blanquerna ha sido desalojado y ha quedado precintado tras el derrumbe por "un elevado riesgo para las personas".

El incidente ha ocurrido minutos antes de las diez de la mañana en el número 31 de la céntrica calle Blanquerna de Palma. Una peluquera, Verónica Platero, se disponía a abrir el establecimiento como cualquier otro día cuando se ha topado con el desastre. "Al entrar no he notado nada, pero cuando he llegado al fondo y he ido a dejar el bolso he visto ese gran agujero", ha resaltado.

Agujero en el interior de la peluquería de la calle Blanquerna. / D.M.

En ese momento, Verónica ha pisado una baldosa y ha caído dentro del boquete. "Me he quedado hundida hasta el pecho. Era un agujero de un metro y medio de profundo y de cuatro metros de ancho". Tras avisar a los servicios de emergencia, un importante dispositivo se ha activado en torno a la calle Blanquerna. Agentes de la Policía Local de Palma y Bombers de Palma se han hecho cargo de la situación. Al analizar la gravedad del desplome, los bomberos han decretado el desalojo inmediato del edificio de la calle Blanquerna y el precinto del mismo.

Problemas con las cañerías

"Llevo el susto todavía en el cuerpo. Mis clientas de la peluquería me han ayudado mucho. Una de las primeras, es médico y me ha atendido y me ha hecho las primeras curas en el pie", señalaba Verónica Platero. Al parecer, una baldosa rota le había hecho un corte en su pie y ha empezado a sangrar.

Al parecer los problemas en el edificio de la calle Blanquerna se arrastraban de hacía mucho tiempo atrás. "Siempre ha habido problemas con las cañerías de la comunidad. Ha habido muchas fugas estos años", ha resaltado esta peluquera. Los otros afectados personales solo se han podido adentrar en el inmueble para recoger sus efectos personales acompañados por un bombero.