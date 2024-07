Absuelto el excomisario de la Policía Local de Palma acusado de pornografía infantil al declararse nulo el registro

El excomisario de la Policía Local de Palma José Enrique Cabellos ha sido absuelto del delito de posesión de material pornográfico infantil, por el que la Fiscalía reclamaba una condena de nueve meses de prisión. La sentencia da la razón al abogado defensor, Fernando Alberich, y considera ilegal el registro en el domicilio de Cabellos, donde la Policía Nacional halló 200 archivos de contenido supuestamente pedófilo. La magistrada entiende que «la obtención de la prueba no es válida» porque el auto judicial que autorizó el registro no detalló debidamente si el delito investigado era lo suficientemente grave como para llevarlo a cabo. Considera así que se vulneraron derechos constitucionales del acusado y entiende que no existen otras pruebas para condenarle. El fallo puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial.

La sentencia del juzgado de lo penal número 6 de Palma detalla que la investigación se inició en septiembre de 2022. La Policía Local llevó a cabo entonces un traslado de mobiliario y documentación de un despacho del cuartel de Sant Ferran. Al examinar los efectos que había en esa estancia, se encontró una caja con 19 discos grabados, fechados entre 2000 y 2006. Los agentes comprobaron que contenían imágenes de pornografía infantil.

El despacho había sido ocupado durante un tiempo por Cabellos, que se había jubilado en 2018. El hallazgo fue comunicado por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Local a la Policía Nacional, que puso en marcha una investigación.

El juzgado de instrucción de Palma encargado del caso autorizó el volcado de los discos hallados en Sant Ferran y el 15 de enero de 2023 ordenó una entrada y registro en el domicilio del ex comisario. La Policía decomisó allí varios dispositivos en los que posteriormente hallaron unos 200 archivos de contenido supuestamente pedófilo.

La Fiscalía, que se había opuesto a que se llevara a cabo el registro en la vivienda de Cabellos al considerar que se trataba de una medida desproporcionada, acabó imputándole un delito de tenencia de pornografía infantil y reclamó para él nueve meses de prisión. La acusación se basaba en el material hallado en su domicilio y dejaba fuera los discos que se encontraron en el cuartel de Sant Ferran.

En el juicio, celebrado a principios de mes en un juzgado de lo penal de Palma, Cabellos explicó que almacenaba imágenes y vídeos pornográfico, pero en ningún caso de menores. Su abogado reclamó la nulidad de todo el proceso judicial, argumentando que el registro en la vivienda del ex comisario no había sido legal. La Fiscalía rebatió sus argumentos y mantuvo su petición de condena.

Indicios insuficientes

La sentencia de la magistrada Juana Arbona da la razón a la defensa. La jueza señala que «el delito por el que se autorizó la entrada y registro está castigado con pena de entre tres meses y un año de prisión». «No cabe duda de que dicho comportamiento típico es merecedor de reproche penal, pero no puede hablarse de unos hechos delictivos en principio graves, teniendo en cuenta que no existían indicios de que el acusado estuviera compartiendo o poniendo archivos pornográficos a disposición de otros usuarios», detalla.

La sentencia considera que es irrelevante el material que se encontró en el registro, ya que la valoración sobre la proporcionalidad de la medida debe realizarse antes de autorizarla. En este sentido, argumenta que cuando se acordó inspeccionar la vivienda «no podía vincularse indubitadamente el material» hallado en Sant Ferran al excomisario y que la petición de la Policía Nacional para llevar a cabo el registro «carecía de verdaderos indicios o sospechas suficientes» y apunta que debieron practicarse más comprobaciones para imputar a Cabellos. Entre otras cuestiones, expone que no se averiguó la identidad de las otras trece personas que ocuparon el despacho en cuestión.

La jueza señala que «no se puede considerar legítima la medida acordada», por lo que «la obtención de la prueba no es válida y trae como consecuencia la nulidad de las resoluciones judiciales». Excluido de la causa el material hallado en el domicilio de Cabellos, la sentencia expone que no hay otras evidencias para condenarle.

