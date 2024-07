Conmoción en Son Llàtzer por la muerte de una médica en el Molinar

La muerte el pasado sábado de una mujer en la barriada del Molinar, al sufrir una caída mientras estaba limpiando las ventanas de su casa en el Molinar, ha provocado una profunda conmoción en el hospital de Son Llàtzer, ya que la víctima trabajaba como médica especialista.

La víctima, Mercedes Usón, de 57 años, era especialista del área médica de neurología y participaba en numerosos trabajos de investigación, además de encargarse de la atención de los pacientes.

Son Llàtzer, a través d su cuenta en la red social X (antes Twitter), se hacía eco de la muerte de la doctora Usón y trasladaba el pésame a la familia de la fallecida. «Sus compañeros y amigos nos sentimos desolados por esta pérdida. Compartimos nuestro más sincero pésame con su familia en estos momentos tan complicados». Varios compañeros también han mostrado su tristeza por la muerte de la doctora Usón. La conocida dermatóloga de Son Llàtzer, Rosa Taberner, se mostraba desconsolada. «Por desgracia Son Llàtzer ha perdido hoy a una excelente neuróloga. Pero yo me he quedado sin una buena amiga y compañera de aventuras. Tú no eras de estarte quieta, Merche, pero ahora ya no te queda más remedio que descansar en paz. El mundo es peor sin ti».

La mujer se encontraba limpiando los cristales de la primera planta de su domicilio. Por circunstancias que se desconocen, la mujer perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de unos tres metros, con la mala suerte de que se golpeó la cabeza contra el suelo. La caida se produjo en el patio interior de la vivienda unifamiliar.