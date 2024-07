La mujer que murió en el Molinar era una conocida doctora de Son Llàtzer

La mujer que el pasado sábado por la mañana murió al caer al vacío mientras estaba limpiando las ventanas de su domicilio, ubicado en la barriada del Molinar, era una reconocida doctora del hospital de Son Llàtzer. Mercedes Usón, de 57 años, era especialista del área médica de neurología y participaba en numerosos trabajos de investigación, además de encargarse de la atención de los pacientes.

Son Llàtzer, a través d su cuenta en la red social X (antes Twitter), se hacía eco de la muerte de la doctora Usón y trasladaba el pésame a la familia de la fallecida. "Sus compañeros y amigos nos sentimos desolados por esta pérdida.

Varios compañeros también han mostrado también su pesar por la muerte de la doctora Usón. La conocida dermatóloga de Son Llàtzer, Rosa Taberner, se mostraba desolada. "Por desgracia Son Llàtzer ha perdido hoy a una excelente neuróloga. Pero yo me he quedado sin una buena amiga y compañera de aventuras. Tú no eras de estarte quieta, Merche, pero ahora ya no te queda más remedio que descansar en paz. El mundo es peor sin ti".

Caída accidental

La mujer se encontraba limpiando los cristales de la primera planta de su domicilio. Por circunstancias que se desconocen, la mujer perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de unos tres metros, con la mala suerte de que se golpeó la cabeza contra el suelo. La caida se produjo en el patio interior de la vivienda unifamiliar.

Tras el brutal golpe la mujer quedó inconsciente. A pesar de los intentos de los sanitarios para intentar asistirla, todo fue inútil. La lesión craneal que padeció fue mortal.

La Policía realizó una inspección ocular en el lugar de los hechos. La conclusión que se alcanzó es que se cayó al realizar la limpieza de las ventanas, ya que estaban abiertas. Además, se encontraron varios elementos de limpieza, lo que confirmaba la hipótesis policial.

El cadáver fue trasladado al instituto anatómico, donde está previsto que en las próximas horas se le practique la autopsia.

Se da la circunstancia que los familiares de la doctora no se encontraban en el domicilio en el momento de producirse el accidente. Tuvieron que ser avisados. El servicio de emergencias 112 envió al lugar de los hechos a un psicólogo para que atendiera a los familiares.